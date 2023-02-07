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15 مليون شخص مهددون بفيضانات البحيرات الجليدية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 07 فبراير 2023, 10:27 مساء
15 مليون شخص مهددون بفيضانات البحيرات الجليدية
عاصفة ثلجية تضرب منطقة ناغانو اليابانية بتاريخ 25 يناير 2023 (أ ف ب)
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تهدد الفيضانات العنيفة الناجمة عن البحيرات الجليدية التي تشكلت أو اتسعت بسبب تغيُّر المناخ، ما لا يقل عن 15 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، وفقًا لدراسة نُشرت الثلاثاء في مجلة «نايتشر كوميونيكيشن» (Nature Communications).

دول أربع معرضة للخطر بشكل خاص هي الهند وباكستان والصين والبيرو، كما ذكر الباحثون الذين أجروا هذا التقييم العالمي الأول للمناطق المهددة بهذه الظاهرة.

وزاد حجم البحيرات التي تشكلت نتيجة ذوبان جبال الجليد في العالم بسبب الاحترار بنسبة 50% في 30 عامًا، وفق دراسة سابقة العام 2020 تستند إلى بيانات الأقمار الصناعية، وفق وكالة «فرانس برس».

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الخطر يهدد الأشخاص المقيمين قرب البحيرات
وكتبت المعدة الرئيسية للدراسة كارولين تايلور طالبة الدكتوراه في جامعة نيوكاسل في إنجلترا «ليست المناطق التي بها أكبر عدد من البحيرات الجليدية أو تلك التي يكون اتساعها الأسرع هي بالضرورة الأكثر خطرًا. بل يأتي الخطر من عدد الأشخاص المقيمين قرب هذه البحيرات وقدرتهم على مواجهة الفيضانات».

وهكذا لقي آلاف الأشخاص مصرعهم بسبب الفيضانات الناجمة عن ارتفاع منسوب البحيرات الجليدية في أعالي الجبال في آسيا، لكن العدد كان محدودًا في شمال غرب المحيط الهادئ بأميركا الشمالية حتى وإن تضمنت هذه المنطقة ضعف عدد البحيرات.

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