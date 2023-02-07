السيسي يعزي إردوغان بضحايا الزلزال ويقدم المساعدة والإغاثة الإنسانية

القاهرة - بوابة الوسط

أجرى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، تقدم فيه بالتعازي والمواساة في ضحايا الزلزال المروع الذي أسفر عن آلاف الضحايا والجرحى في تركيا.

وصرح الناطق الرسمي باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي بأن السيسي أكد تضامن مصر مع الشعب التركي الشقيق، وتقديم المساعدة والإغاثة الإنسانية لتجاوز آثار هذه الكارثة.

ومن جانبه، «قدم الرئيس التركي الشكر للرئيس المصري على هذه المشاعر الطيبة»، مشيرًا إلى أنها «تؤكد عمق الروابط التاريخية التي تجمع بين الشعبين المصري والتركي الشقيقين»، بحسب بيان الناطق الرسمي للرئاسة.

تضامن مصر مع سورية

وفي وقت سابق اليوم، تحدث السيسي هاتفيًا مع نظيره السوري بشار الأسد، لتقديم التعازي في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد أمس، وعرض تقديم أوجه العون والمساعدة الإغاثية الممكنة في هذا الصدد إلى سورية. وأعرب الرئيس المصري خلال الاتصال عن خالص التعازي في ضحايا الزلزال المدمر، والتمنيات بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

وأكد الرئيس المصري تضامن مصر مع سورية وشعبها الشقيق، في هذا المصاب الأليم، مشيرًا إلى توجيهات الرئيس المصري بتقديم كافة أوجه العون والمساعدة الإغاثية الممكنة في هذا الصدد إلى سورية.

- «الصحة العالمية»: عدد المتضررين بزلزال تركيا وسورية قد يصل لـ23 مليونا

- حصيلة الزلزال في تركيا وسوريا تتجاوز الخمسة آلاف قتيل

ارتفع عدد ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب جنوب شرق تركيا إلى 4544 قتيلًا الثلاثاء، وفق حصيلة جديدة أعلنتها الهيئة العامة التركية لإدارة الكوارث «أفاد».

وبذلك، ترتفع إلى 6256 قتيلًا الحصيلة الإجمالية في تركيا وسورية، بزيادة أكثر من ألف ضحية مقارنة بالحصيلة السابقة، جراء أعنف زلزال ضرب المنطقة منذ قرابة قرن.