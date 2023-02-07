«عقاب 44».. إيران تكشف عن قاعدة جوية تحت الأرض للطائرات المقاتلة

القاهرة - بوابة الوسط

كشف الجيش الإيراني، الثلاثاء، عن قاعدة جوية تحت الأرض هي الأولى للطائرات المقاتلة، مصممة لمواجهة قنابل خارقة للتحصينات تمتلكها الولايات المتحدة، وفق الإعلام الرسمي.

وأوردت وكالة «إرنا» أن القاعدة المسماة «عقاب 44»، قادرة «على استقبال وتشغيل الطائرات المقاتلة وقاذفات القنابل بكافة أنواعها، فضلا عن الطائرات من دون طيار»، وفق «فرانس بيرس».

وأرفقت الوكالة تقريرها بصور وأشرطة لطائرات مقاتلة مزودة بصواريخ تدخل منشأة تحت الأرض، حيث يجري توجيهها من قبل عناصر القوة الجوية للجيش.

على عمق مئات الأمتار في قلب الجبال

ولم يُحدد الموقع الجغرافي للقاعدة، إلا أن الإعلام الرسمي أشار إلى أنها «تقع على عمق مئات الأمتار في قلب الجبال بهدف التمكن من مقاومة قنابل القاذفات الاستراتيجية للولايات المتحدة»، العدو اللدود للجمهورية الإسلامية.

وأشارت «إرنا» إلى أن «عقاب 44» هي «واحدة من القواعد الجوية التكتيكية العديدة تحت الأرض التابعة للقوة الجوية للجيش الإيراني والتي أنشئت وفقا لمعايير الدفاع المدني في أرجاء البلاد خلال الأعوام الماضية، وبما يلبي احتياجات هذه القوة المسلحة».

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وكان الجيش كشف في أواخر مايو 2022، عن قاعدة مماثلة تحت الأرض لكنها مخصصة حصرا للطائرات المسيّرة. وسبق للحرس الثوري الإيراني أن كشف عن قواعد مماثلة عائدة له.

وأتى الإعلان عن «عقاب 44» عشية إحياء إيران «يوم القوة الجوية». ويأتي هذا اليوم في سياق «عشرة الفجر»، وهي الأيام العشرة الفاصلة بين عودة الإمام الخميني الى طهران، وتاريخ انتصار الثورة الإسلامية التي قادها العام 1979.

الذكرى الـ44 لانتصار الثورة الإسلامية

وتحيي طهران هذا العام الذكرى الـ44 لانتصار الثورة الإسلامية. وأظهرت الصور المنشورة من القاعدة الجديدة، قائد هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري والقائد العام للجيش اللواء عبدالرحيم موسوي، إضافة إلى عدد من المسؤولين العسكريين، وهم يجولون في القاعدة ذات السقف الأسمنتي المقوّس.

ويضم أسطول القوات الجوية الإيرانية حوالي 300 طائرة من طرازات مختلفة، منها الروسية (ميغ 29 وأس يو 25)، وصينية من طراز «إف-7». كذلك، يضم طائرات أميركية الصنع من طراز «إف-4» و«إف-14»، إضافة إلى طائرات فرنسية من طراز «ميراج»، جرى اقتناؤها خلال حقبة الشاه قبل الثورة الإسلامية.

وأشارت «إرنا» إلى أن القاعدة الجديدة «قادرة على استقبال المقاتلات الجديدة التابعة لسلاح الجو الإيراني وتشغيلها»، من دون تفاصيل إضافية.