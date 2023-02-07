  • Alwasat News
Atwasat

«عقاب 44».. إيران تكشف عن قاعدة جوية تحت الأرض للطائرات المقاتلة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 07 فبراير 2023, 04:06 مساء
«عقاب 44».. إيران تكشف عن قاعدة جوية تحت الأرض للطائرات المقاتلة
صورة وزعها الجيش الإيراني لقاعدة جوية تحت الأرض للطائرات المقاتلة. (الإنترنت)
alwasat radio

 كشف الجيش الإيراني، الثلاثاء، عن قاعدة جوية تحت الأرض هي الأولى للطائرات المقاتلة، مصممة لمواجهة قنابل خارقة للتحصينات تمتلكها الولايات المتحدة، وفق الإعلام الرسمي.

وأوردت وكالة «إرنا» أن القاعدة المسماة «عقاب 44»، قادرة «على استقبال وتشغيل الطائرات المقاتلة وقاذفات القنابل بكافة أنواعها، فضلا عن الطائرات من دون طيار»، وفق «فرانس بيرس».

وأرفقت الوكالة تقريرها بصور وأشرطة لطائرات مقاتلة مزودة بصواريخ تدخل منشأة تحت الأرض، حيث يجري توجيهها من قبل عناصر القوة الجوية للجيش.

على عمق مئات الأمتار في قلب الجبال 
ولم يُحدد الموقع الجغرافي للقاعدة، إلا أن الإعلام الرسمي أشار إلى أنها «تقع على عمق مئات الأمتار في قلب الجبال بهدف التمكن من مقاومة قنابل القاذفات الاستراتيجية للولايات المتحدة»، العدو اللدود للجمهورية الإسلامية.

وأشارت «إرنا» إلى أن «عقاب 44» هي «واحدة من القواعد الجوية التكتيكية العديدة تحت الأرض التابعة للقوة الجوية للجيش الإيراني والتي أنشئت وفقا لمعايير الدفاع المدني في أرجاء البلاد خلال الأعوام الماضية، وبما يلبي احتياجات هذه القوة المسلحة».

-  أوكرانيا تعلن إسقاط 24 مسيرة إيرانية الصنع أطلقتها روسيا ليلا
- بريطانيا: روسيا تواصل استخدام الطائرات المسيرة الإيرانية

وكان الجيش كشف في أواخر مايو 2022، عن قاعدة مماثلة تحت الأرض لكنها مخصصة حصرا للطائرات المسيّرة. وسبق للحرس الثوري الإيراني أن كشف عن قواعد مماثلة عائدة له.

وأتى الإعلان عن «عقاب 44» عشية إحياء إيران «يوم القوة الجوية». ويأتي هذا اليوم في سياق «عشرة الفجر»، وهي الأيام العشرة الفاصلة بين عودة الإمام الخميني الى طهران، وتاريخ انتصار الثورة الإسلامية التي قادها العام 1979.

الذكرى الـ44 لانتصار الثورة الإسلامية
وتحيي طهران هذا العام الذكرى الـ44 لانتصار الثورة الإسلامية. وأظهرت الصور المنشورة من القاعدة الجديدة، قائد هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري والقائد العام للجيش اللواء عبدالرحيم موسوي، إضافة إلى عدد من المسؤولين العسكريين، وهم يجولون في القاعدة ذات السقف الأسمنتي المقوّس.

ويضم أسطول القوات الجوية الإيرانية حوالي 300 طائرة من طرازات مختلفة، منها الروسية (ميغ 29 وأس يو 25)، وصينية من طراز «إف-7». كذلك، يضم طائرات أميركية الصنع من طراز «إف-4» و«إف-14»، إضافة إلى طائرات فرنسية من طراز «ميراج»، جرى اقتناؤها خلال حقبة الشاه قبل الثورة الإسلامية.

وأشارت «إرنا» إلى أن القاعدة الجديدة «قادرة على استقبال المقاتلات الجديدة التابعة لسلاح الجو الإيراني وتشغيلها»، من دون تفاصيل إضافية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نصائح لقيادة آمنة وقت حدوث زلزال

نصائح لقيادة آمنة وقت حدوث زلزال
«بايدو» الصينية ستطلق أداتها المنافسة لـ«تشات جي بي تي»

«بايدو» الصينية ستطلق أداتها المنافسة لـ«تشات جي بي تي»
«غوغل» تطلق روبوتها التحادثي «بارد»

«غوغل» تطلق روبوتها التحادثي «بارد»
كاريكاتير خيري - مجالس بلدية تطلب وقف قوائم قروض الإسكان

كاريكاتير خيري - مجالس بلدية تطلب وقف قوائم قروض الإسكان
وزير الخارجية الروسي يصل مالي في زيارة رسمية

وزير الخارجية الروسي يصل مالي في زيارة رسمية
فرقة نسائية إندونيسية تمزج بين الطابع الإسلامي والفكاهة

فرقة نسائية إندونيسية تمزج بين الطابع الإسلامي والفكاهة
كوريا الشمالية تتعهد بـ«توسيع» مناوراتها العسكرية «استعدادا للحرب»

كوريا الشمالية تتعهد بـ«توسيع» مناوراتها العسكرية «استعدادا للحرب»
تعطيل الدراسة بمدارس درنة لنهاية الأسبوع

تعطيل الدراسة بمدارس درنة لنهاية الأسبوع
ميلوني تتحدث عن خطوات أوروبية مهمة لصياغة توليفة محتملة بشأن الهجرة

ميلوني تتحدث عن خطوات أوروبية مهمة لصياغة توليفة محتملة بشأن الهجرة
إدارة الكوارث التركية: تدمير أكثر من 5600 بناية جراء الزلازل

إدارة الكوارث التركية: تدمير أكثر من 5600 بناية جراء الزلازل
عمليات بحث مستمرة لإخراج الغاني أتسو من تحت أنقاض زلزال تركيا المدمر

عمليات بحث مستمرة لإخراج الغاني أتسو من تحت أنقاض زلزال تركيا المدمر
كاريكاتير حليم - زلزال بقوة 7,8 درجات يضرب شمال سورية وجنوب شرق تركيا

كاريكاتير حليم - زلزال بقوة 7,8 درجات يضرب شمال سورية وجنوب شرق تركيا
«الوسط» تحذر من صفحة تنتحل اسمها على «فيسبوك»

«الوسط» تحذر من صفحة تنتحل اسمها على «فيسبوك»
بدونة المدن وترييفها

بدونة المدن وترييفها
من السنوسي الكبير إلى معمر القذافي

من السنوسي الكبير إلى معمر القذافي
36 نقطة تفصل ليبرون جيمس عن أسطورة عبدالجبار

36 نقطة تفصل ليبرون جيمس عن أسطورة عبدالجبار
شاهد في «وسط الخبر».. إخراج «فاغنر» من السودان وليبيا هاجس أميركي

شاهد في «وسط الخبر».. إخراج «فاغنر» من السودان وليبيا هاجس أميركي
مجلة فرنسية: 5 شخصيات تهيمن على المشهد السياسي وهذه كيفية بناء التحالفات وتفكيكها في ليبيا

مجلة فرنسية: 5 شخصيات تهيمن على المشهد السياسي وهذه كيفية بناء التحالفات ...
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
«الصحة العالمية»: عدد المتضررين بزلزال تركيا وسورية قد يصل لـ23 مليونا
«الصحة العالمية»: عدد المتضررين بزلزال تركيا وسورية قد يصل لـ23 ...
رئيس الوزراء البريطاني يجري تعديلا وزاريا بعد 100 يوم في المنصب
رئيس الوزراء البريطاني يجري تعديلا وزاريا بعد 100 يوم في المنصب
إيطاليا: إنقاذ 500 مهاجر قبالة سواحل صقلية
إيطاليا: إنقاذ 500 مهاجر قبالة سواحل صقلية
لقطات جوية تظهر حجم الدمار في مدينة هاتاي التركية (شاهد)
لقطات جوية تظهر حجم الدمار في مدينة هاتاي التركية (شاهد)
روسيا تحقق في استخدام أوكرانيا أسلحة كيماوية
روسيا تحقق في استخدام أوكرانيا أسلحة كيماوية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ماكرون: ألمانيا وفرنسا يجب أن تكونا رائدتين في إعادة تأسيس أوروبا
ماكرون: ألمانيا وفرنسا يجب أن تكونا رائدتين في إعادة تأسيس ......
زلزال بقوة 7.2 درجة يضرب شرق إندونيسيا
زلزال بقوة 7.2 درجة يضرب شرق إندونيسيا...
«شولتس»: مستقبل أوروبا يعتمد على المحرّك الفرنسي- الألماني
«شولتس»: مستقبل أوروبا يعتمد على المحرّك الفرنسي- الألماني...
الدنمارك ستمنح أوكرانيا 19 مدفع قيصر طلبتها من فرنسا
الدنمارك ستمنح أوكرانيا 19 مدفع قيصر طلبتها من فرنسا...
أردوغان يلمح لموافقة تركيا على انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي
أردوغان يلمح لموافقة تركيا على انضمام فنلندا إلى حلف شمال ......
المزيد
إردوغان يعلن حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في 10 مناطق ضربتها الزلازل
إردوغان يعلن حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في 10 مناطق ضربتها ......
«عقاب 44».. إيران تكشف عن قاعدة جوية تحت الأرض للطائرات المقاتلة
«عقاب 44».. إيران تكشف عن قاعدة جوية تحت الأرض للطائرات ......
وزير الدفاع الروسي: الهجوم في شرق أوكرانيا يجري «بنجاح»
وزير الدفاع الروسي: الهجوم في شرق أوكرانيا يجري «بنجاح»...
روسيا تحقق في استخدام أوكرانيا أسلحة كيماوية
روسيا تحقق في استخدام أوكرانيا أسلحة كيماوية...
لقطات جوية تظهر حجم الدمار في مدينة هاتاي التركية (شاهد)
لقطات جوية تظهر حجم الدمار في مدينة هاتاي التركية (شاهد)...
المزيد