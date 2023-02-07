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وزير الخارجية الروسي يصل مالي في زيارة رسمية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 07 فبراير 2023, 11:03 صباحا
وزير الخارجية الروسي يصل مالي في زيارة رسمية
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مؤتمر صحفي في بغداد عقب زيارته العراق, 6 فبراير 2023. (أ ف ب)
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وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، صباح الثلاثاء إلى مالي، على ما أفاد مراسل لوكالة «فرانس برس».

وكان في استقبال لافروف الذي زار الإثنين العراق، لدى نزوله من الطائرة نظيره المالي عبدلله ديوب، ولم يدل الوزيران بأي تصريح صحفي، فيما العلاقات الأمنية والسياسية بين موسكو والمجلس العسكري الحاكم في باماكو، في أفضل حالاتها.

ويلتقي لافروف الثلاثاء رئيس المجلس العسكري الحاكم الكولونيل أسيمي غويتا، ويجري محادثات مع ديوب ويعقد مؤتمرا صحفيا.

الزيارة «تكرس الإرادة الصلبة»
وتستمر زيارة لافروف لمالي التي تشهد هجمات مسلحة وأزمة عميقة متعددة الأبعاد، 24 ساعة وتكرس التقارب الذي أحدثه العسكريون الحاكمون في مالي منذ العام 2021 مع موسكو، بعدما قطعوا التحالف العسكري المبرم مع فرنسا وشركائها.

وفيما زار وزراء ماليون موسكو مرات عدة، قدمت السلطات المالية زيارة لافروف على أنها «الأولى من نوعها».

وقالت الخارجية المالية إن الزيارة «تكرس الإرادة الصلبة»، لأسيمي غويتا، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، «لبث دينامية جديدة»، في التعاون في مجالات الدفاع والأمن والاقتصاد.

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وجعل العسكريون الذين استولوا على السلطة بالقوة العام 2020 في مالي وعززوا سيطرتهم بانقلاب ثان في 2021، من روسيا حليفهم الرئيسي في مواجهة المسلحين.

وأُبلغ عن وصول مقاتلين مرتبطين بروسيا للقتال إلى جانب القوات المالية، نهاية العام 2021، ويقدّر عددهم بالمئات.

وتقدّمهم السلطات المالية على أنهم مدرّبون عسكريون، أرسلوا في إطار التعاون التاريخي بين البلدين، وتقول إن وجودهم هو تعبير عن حرية الاختيار الاستراتيجي التي جعل منها المجلس العسكري شعاره مع الدفاع عن السيادة، لكن يقول الغربيّون ومنظمات حقوقية، إنهم مرتزقة من مجموعة فاغنر الروسية المسلحة، التي يندَّد بأفعالها في أماكن أخرى في إفريقيا وفي أوكرانيا.

كذلك، تلقّت مالي الكثير من الطائرات الحربية والمروحيات من روسيا.

لكنّ نتيجة هذا التغيير في القاعدة الإستراتيجية هي موضع جدل، فالسلطات المالية تقول إنها غيّرت المعادلة ضد المسلحين.

من جهتها، ترسم الأمم المتحدة صورة أكثر قتامة، إذ ترد معلومات مقلقة منذ أشهر من مناطق تمبكتو وغاو وميناكا (شمال وشمال شرق) تفيد بأن القتال بين الجهاديين وجماعات مسلحة يتسبب في سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين وفي نزوح أعداد كبيرة من المدنيين.

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