بايدن يعرض على أردوغان هاتفيا أي مساعدة تحتاجها تركيا جراء الزلزال

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، الاثنين، خلال مكالمة هاتفية أجراها مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان جاهزية بلاده لتوفير أي مساعدة تحتاجها تركيا للاستجابة لكارثة الزلزال المدمر.

وقال بيان صادر عن البيت الأبيض أن بايدن «أعاد التأكيد على جاهزية الولايات المتحدة لتقديم جميع أنواع المساعدات المطلوبة لتركيا حليفتنا في حلف شمال الأطلسي للاستجابة لهذه المأساة»، مشيرًا إلى «الفرق الأميركية تعمل على الانتشار بسرعة لدعم جهود البحث والإنقاذ التركية وتنسيق المساعدات الأخرى»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأسفر الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب تركيا وجنوب شرقها عن 2379 قتيلًا و14 ألفًا و483 جريحًا، بحسب حصيلة جديدة أدلت بها هيئة إدارة الكوارث الرسمية في الساعة 23,30 (20,30 ت غ).