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ارتفاع حصيلة الزلزال في تركيا إلى 2379 قتيلا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 06 فبراير 2023, 10:48 مساء
ارتفاع حصيلة الزلزال في تركيا إلى 2379 قتيلا
عمليات انتشال العالقين إثر الزلازل في تركيا. (تويتر)
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أسفر الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب تركيا وجنوب شرقها، الإثنين، عن 2379 قتيلًا و14 ألفًا و483 جريحًا، بحسب حصيلة جديدة أدلت بها هيئة إدارة الكوارث الرسمية في الساعة 23,30 (20,30 ت غ).

وبذلك، يرتفع العدد الإجمالي لقتلى الزلزال في تركيا وسوريا المجاورة إلى 3613 شخصًا، علما بأنه من بين الزلازل الأعنف التي ضربت هذه المنطقة منذ نحو قرن، بحسب وكالة «فرانس برس».

ولا تزال الحصيلة في ارتفاع مستمر، مع وجود عدد كبير من الأشخاص تحت الأنقاض. كذلك، يصعّب تساقط الأمطار والثلوج وانخفاض درجات الحرارة مع حلول الظلام مساء الاثنين، جهود المنقذين ووضع الأشخاص الذين شرّدوا بسبب الزلزال.

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