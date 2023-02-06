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2600 قتيل في تركيا وسورية جراء الزلزال

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 06 فبراير 2023, 08:40 مساء
2600 قتيل في تركيا وسورية جراء الزلزال
من آثار الزلزال في منطقة أضنة التركية. (الإنترنت)
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ارتفعت حصيلة الزلزال الذي ضرب تركيا وسورية، الإثنين إلى أكثر من 2600 قتيل، علما أنه أحد الزلازل الأكثر عنفا منذ نحو قرن.

وأفاد وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة أن الزلزال في تركيا خلف 1651 قتيلا وما لا يقل عن 11 ألفا و159 جريحا، مع تسجيل انهيار 3471 مبنى، بحسب «فرانس برس».

وأعلنت وزارة الصحة السورية ارتفاع عدد القتلى إلى 570 وإصابة 1403 آخرين في حصيلة غير نهائية في مناطق سيطرة الحكومة في محافظات حلب واللاذقية وحماة وطرطوس. كما أفادت منظمة الخوذ البيضاء العاملة في مناطق الشمال الخارجة عن سيطرة دمشق بمقتل 430 شخصاً وإصابة أكثر من ألف آخرين.

 الحصيلة غير النهائية ومرشحة للارتفاع
ويتوقّع أن ترتفع هذه الحصيلة غير النهائية، إذ لا يزال عدد كبير جداً من الأشخاص تحت الأنقاض. كذلك، سيُصعّب تساقط الثلوج وانخفاض درجات الحرارة مساء الاثنين والثلاثاء، وضع الأشخاص الذين شرّدوا بسبب الزلزال، وكذلك جهود المنقذين.

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ووقع الزلزال الأول عند الساعة 4,17 (01,17 ت غ) على عمق نحو 17.9 كيلومتراً وفق المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي وكان مركزه في منطقة بازارجيك في محافظة كهرمان مرعش التركية (جنوب شرق) على مسافة 60 كيلومترا من الحدود السورية.

وأعقبت ذلك عشرات الهزات الارتدادية، قبل أن يضرب زلزال جديد بقوة 7.5 درجات عند الساعة 10,24 بتوقيت غرينتش جنوب شرق تركيا على مسافة أربعة كيلومترات من مدينة إكينوزو. وتُعدّ هذه الهزّة الأشدّ في تركيا منذ زلزال 17أغسطس 1999 الذي تسبّب في مقتل 17 ألف شخص، بينهم ألف في اسطنبول.

دمشق تناشد المجتمع الدولي
ناشدت سورية الإثنين المجتمع الدولي «مدّ يد العون» لها لدعمها بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد ومركزه تركيا، مخلّفا مئات القتلى وآلاف المصابين.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان «تناشد سورية الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة والأمانة العامة للمنظمة ووكالاتها وصناديقها المختصة واللجنة الدولية للصليب الأحمر وغيرها من شركاء العمل الإنساني من منظمات دولية حكومية وغير حكومية لمدّ يد العون ودعم الجهود التي تبذلها الحكومة السورية في مواجهة كارثة الزلزال المدمر»، وفق «فرانس برس».

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