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غوتيريس يحذر من «حرب أوسع» على خلفية النزاع الأوكراني-الروسي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 06 فبراير 2023, 06:34 مساء
غوتيريس يحذر من «حرب أوسع» على خلفية النزاع الأوكراني-الروسي
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في دافوس. (أ ف ب)
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حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس من أن العالم قد يكون متّجهًا نحو «حرب أوسع»، في وقت تتزايد «مخاطر التصعيد» في أوكرانيا.

وقال غوتيريس «أخشى أن يكون العالم يمضي قدمًا... نحو حرب أوسع، أخشى أنه يفعل ذلك بكامل وعيه»، قبل أن يعرب عن قلقه من تهديدات أخرى للسلام من النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني إلى أفغانستان مرورًا ببورما ومنطقة الساحل وهايتي». وأضاف «لقد بدأنا العام 2023 وأمامنا مجموعة تحديات لم نرَ مثلها في حياتنا»، بحسب «فرانس برس».

تقديم «ساعة القيامة»
وذكّر بأن مجموعة العلماء التي تدير «ساعة القيامة» في واشنطن اعتبرت مؤخرًا أن توقيت الساعة بات منتصف الليل إلا تسعين ثانية، بمعنى أن البشرية لم تكن يوما أقرب إلى نهاية العالم مما هي اليوم. ورأى غوتيريس في ذلك إشارة إنذار.

وشدّد على أنه «علينا أن نستيقظ وننكبّ على العمل»، معدّدًا قائمة مسائل ملحة في العام 2023، على رأسها الحرب في أوكرانيا. وقال: «فرص السلام لا تكفّ عن التضاؤل. مخاطر التصعيد وإراقة الدماء لا تكفّ عن التزايد».

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