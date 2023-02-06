دقيقة صمت في الجمعية العامة للأمم المتحدة حدادًا على ضحايا الزلزال في تركيا وسورية

القاهرة - بوابة الوسط

التزمت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإثنين دقيقة صمت حدادا على ضحايا الزلزال الذي خلف أكثر من 2300 قتيل في تركيا وسورية.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس في بيان «نعوّل على المجتمع الدولي لمساعدة آلاف العائلات المنكوبة جراء هذه الكارثة. عدد كبير منها في حاجة عاجلة إلى المساعدة الإنسانية في مناطق يصعب الوصول إليها»، بحسب «فرانس برس».

بؤرة الزلزال.. وعشرات الهزات الارتدادية

ووقع الزلزال الأول عند الساعة 4,17 (01,17 ت غ) على عمق نحو 17.9 كيلومترا وفق المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي وكان مركزه في منطقة بازارجيك في محافظة كهرمان مرعش التركية (جنوب شرق) على مسافة 60 كيلومترا من الحدود السورية.

وأعقبت ذلك عشرات الهزات الارتدادية، قبل أن يضرب زلزال جديد بقوة 7,5 درجات عند الساعة 10,24 بتوقيت غرينتش جنوب شرق تركيا على مسافة أربعة كيلومترات من مدينة إكينوزو.

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وبعد الزلزال الثاني، أعربت تولين، وهي امرأة في الثلاثينات من العمر تعيش في منطقة دياربكر عن "خوفها" من العودة إلى منزلها. وقالت «لقد شعرت به بشكل كبير لأنني أعيش في الطابق الأخير. خرجنا في حالة ذعر. وكان الأمر مماثلا هذا الصباح. أنا خائفة جدا الآن، لا يمكنني العودة إلى شقتي، لا أعرف ماذا سيحدث الآن».

780 قتيلا في سورية.. حصيلة جديدة غير نهائية

ووفق حصيلة أولية في سورية، قتل أكثر من 780 شخصاً وأصيب 2280 بجروح في أنحاء البلاد جرّاء الزلزال في حصيلة جديدة غير نهائية، وفق ما أعلنت وزارة الصحة السورية وفرق إغاثة.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية عن وزارة الصحة ارتفاع عدد القتلى الى 403 وإصابة 1284 آخرين في حصيلة غير نهائية في محافظات حلب واللاذقية وحماة وطرطوس، تزامناً مع إعلان منظمة الخوذ البيضاء العاملة في مناطق الشمال السوري الخارجة عن سيطرة دمشق مقتل 380 شخصاً وإصابة أكثر من ألف آخرين.