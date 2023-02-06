بوتين يتحدث إلى الأسد وأردوغان.. و300 جندي روسي يساعدون في رفع الأنقاض في سورية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الإثنين إرسال مسعفين الى تركيا وسورية إثر الزلزال الذي اودى بما لا يقل عن 2300 شخص، بحسب ما أفاد الكرملين بعد محادثات مع رئيسي البلدين.

وقالت الرئاسة الروسية بعد اتصال بوتين بنظيره السوري بشار الأسد «في الساعات المقبلة، سيتوجه مسعفون من وزارة حالات الطوارئ الروسية الى سورية». وأكد رجب طيب أردوغان بحسب الكرملين أنه سيأمر «الهيئات المعنية في بلاده بقبول مساعدة المسعفين الروس»، بحسب «فرانس برس».

وأفاد الجيش الروسي أن أكثر من 300 جندي روسي ينتشرون في سورية باشروا الإثنين المساعدة في رفع الانقاض إثر زلزال أودى بأكثر من 2300 شخص في البلد المذكور وتركيا. وقالت وزارة الدفاع الروسية إنه تمت تعبئة 300 جندي وستين آلية بهدف «رفع الأنقاض والبحث عن ضحايا وتقديم مساعدة طبية إليهم في المناطق التي تعرضت لأكبر من قدر من الدمار».

وناشدت سورية الإثنين المجتمع الدولي «مدّ يد العون» لها لدعمها بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد ومركزه تركيا، موقعاً مئات القتلى وآلاف المصابين.

- دمشق تناشد المجتمع الدولي «مد يد العون» لدعمها بعد الزلزال

- فرنسا تعرض «مساعدة عاجلة» لمواجهة آثار الزلزال في تركيا وسورية

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان «تناشد سورية الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة والأمانة العامة للمنظمة ووكالاتها وصناديقها المختصة واللجنة الدولية للصليب الأحمر وغيرها من شركاء العمل الإنساني من منظمات دولية حكومية وغير حكومية لمدّ يد العون ودعم الجهود التي تبذلها الحكومة السورية في مواجهة كارثة الزلزال المدمر»، وفق «فرانس برس».

الاتحاد الأوروبي يرسل فرق إغاثة

من جهته، بدأ الاتحاد الأوروبي الذي عرضت الكثير من دوله الأعضاء تقديم المساعدة لسكان المناطق المنكوبة، إرسال فرق إغاثة.

وكتب المفوض الأوروبي المكلف إدارة الأزمات يانيش لينارسيتش في تغريدة «إثر الزلزال الذي وقع في تركيا فعلّنا آلية الدفاع المدني في الاتحاد الأوروبي وتوجهت فرق من هولندا ورومانيا». وأوضح ناطق باسم المفوضية الأوروبية أن هذه المساعدة تأتي بناء على طلب من تركيا.

وغرد المستشار الألماني أولاف شولتس كاتبا «نتابع الأنباء عن الزلزال في المنطقة الحدودية بين تركيا وسوريا وسط حالة من الصدمة... سترسل ألمانيا المساعدة بالتأكيد». وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الإثنين إن فرنسا «مستعدة لتوفير مساعدة عاجلة للسكان» في تركيا وسورية بعد الزلزال العنيف.

وكتب الرئيس الفرنسي في تغريدة «تردنا صور فظيعة من تركيا وسورية بعد زلزال بقوة غير مسبوقة. نتعاطف مع العائلات التي خسرت أفرادا».