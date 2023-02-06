  • Alwasat News
Atwasat

بوتين يتحدث إلى الأسد وأردوغان.. و300 جندي روسي يساعدون في رفع الأنقاض في سورية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 06 فبراير 2023, 05:42 مساء
بوتين يتحدث إلى الأسد وأردوغان.. و300 جندي روسي يساعدون في رفع الأنقاض في سورية
دمار خلفه زلزال ضرب سورية وتركيا. (الإنترنت)
alwasat radio

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الإثنين إرسال مسعفين الى تركيا وسورية إثر الزلزال الذي اودى بما لا يقل عن 2300 شخص، بحسب ما أفاد الكرملين بعد محادثات مع رئيسي البلدين.

وقالت الرئاسة الروسية بعد اتصال بوتين بنظيره السوري بشار الأسد «في الساعات المقبلة، سيتوجه مسعفون من وزارة حالات الطوارئ الروسية الى سورية». وأكد رجب طيب أردوغان بحسب الكرملين أنه سيأمر «الهيئات المعنية في بلاده بقبول مساعدة المسعفين الروس»، بحسب «فرانس برس».

وأفاد الجيش الروسي أن أكثر من 300 جندي روسي ينتشرون في سورية باشروا الإثنين المساعدة في رفع الانقاض إثر زلزال أودى بأكثر من 2300 شخص في البلد المذكور وتركيا. وقالت وزارة الدفاع الروسية إنه تمت تعبئة 300 جندي وستين آلية بهدف «رفع الأنقاض والبحث عن ضحايا وتقديم مساعدة طبية إليهم في المناطق التي تعرضت لأكبر من قدر من الدمار».

وناشدت سورية الإثنين المجتمع الدولي «مدّ يد العون» لها لدعمها بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد ومركزه تركيا، موقعاً مئات القتلى وآلاف المصابين.

-  دمشق تناشد المجتمع الدولي «مد يد العون» لدعمها بعد الزلزال
-  فرنسا تعرض «مساعدة عاجلة» لمواجهة آثار الزلزال في تركيا وسورية

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان «تناشد سورية الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة والأمانة العامة للمنظمة ووكالاتها وصناديقها المختصة واللجنة الدولية للصليب الأحمر وغيرها من شركاء العمل الإنساني من منظمات دولية حكومية وغير حكومية لمدّ يد العون ودعم الجهود التي تبذلها الحكومة السورية في مواجهة كارثة الزلزال المدمر»، وفق «فرانس برس».

الاتحاد الأوروبي يرسل فرق إغاثة
من جهته، بدأ الاتحاد الأوروبي الذي عرضت الكثير من دوله الأعضاء تقديم المساعدة لسكان المناطق المنكوبة، إرسال فرق إغاثة.

وكتب المفوض الأوروبي المكلف إدارة الأزمات يانيش لينارسيتش في تغريدة «إثر الزلزال الذي وقع في تركيا فعلّنا آلية الدفاع المدني في الاتحاد الأوروبي  وتوجهت فرق من هولندا ورومانيا». وأوضح ناطق باسم المفوضية الأوروبية أن هذه المساعدة تأتي بناء على طلب من تركيا.

وغرد المستشار الألماني أولاف شولتس كاتبا «نتابع الأنباء عن الزلزال في المنطقة الحدودية بين تركيا وسوريا وسط حالة من الصدمة... سترسل ألمانيا المساعدة بالتأكيد».  وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الإثنين إن فرنسا «مستعدة لتوفير مساعدة عاجلة للسكان» في تركيا وسورية بعد الزلزال العنيف.

وكتب الرئيس الفرنسي في تغريدة «تردنا صور فظيعة من تركيا وسورية بعد زلزال بقوة غير مسبوقة. نتعاطف مع العائلات التي خسرت أفرادا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ارتفاع حصيلة الزلزال في تركيا وسورية إلى 2300 قتيل

ارتفاع حصيلة الزلزال في تركيا وسورية إلى 2300 قتيل
كاريكاتير حليم - زلزال بقوة 7,8 درجات يضرب شمال سورية وجنوب شرق تركيا

كاريكاتير حليم - زلزال بقوة 7,8 درجات يضرب شمال سورية وجنوب شرق تركيا
المعهد الجيولوجي الدنماركي: سكان غرينلاند شعروا بالهزّات الناجمة عن زلزال تركيا

المعهد الجيولوجي الدنماركي: سكان غرينلاند شعروا بالهزّات الناجمة عن زلزال تركيا
زلزال جديد بقوة 7.5 درجة يضرب جنوب شرق تركيا

زلزال جديد بقوة 7.5 درجة يضرب جنوب شرق تركيا
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: مثلث برمودا الرياضي.. ولا يوجد من يقاضي

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: مثلث برمودا الرياضي.. ولا يوجد من يقاضي
بتحليله المباريات.. أردني من ذوي الاحتياجات يصبح نجما على «فيسبوك»

بتحليله المباريات.. أردني من ذوي الاحتياجات يصبح نجما على «فيسبوك»
بيونسيه الأكثر فوزا على الإطلاق.. الفائزون في جوائز «غرامي» 2023

بيونسيه الأكثر فوزا على الإطلاق.. الفائزون في جوائز «غرامي» 2023
بدونة المدن وترييفها

بدونة المدن وترييفها
من السنوسي الكبير إلى معمر القذافي

من السنوسي الكبير إلى معمر القذافي
36 نقطة تفصل ليبرون جيمس عن أسطورة عبدالجبار

36 نقطة تفصل ليبرون جيمس عن أسطورة عبدالجبار
شاهد في «وسط الخبر».. إخراج «فاغنر» من السودان وليبيا هاجس أميركي

شاهد في «وسط الخبر».. إخراج «فاغنر» من السودان وليبيا هاجس أميركي
لجنة شكاوى حكومية لقروض الإسكان الشبابي.. ومجالس بلدية تطلب وقف القوائم

لجنة شكاوى حكومية لقروض الإسكان الشبابي.. ومجالس بلدية تطلب وقف القوائم
كاريكاتير خيري - أميركا ودول أوروبية تتعهد بإمداد أوكرانيا بأسلحة ثقيلة

كاريكاتير خيري - أميركا ودول أوروبية تتعهد بإمداد أوكرانيا بأسلحة ثقيلة
«أسيوشيتد برس»: الولايات المتحدة تسعى لطرد المرتزقة الروس من ليبيا والسودان

«أسيوشيتد برس»: الولايات المتحدة تسعى لطرد المرتزقة الروس من ليبيا والسودان
يصيب بـ«الفشل الكلوي».. تحذير من بصل متداول في الأسوق

يصيب بـ«الفشل الكلوي».. تحذير من بصل متداول في الأسوق
إنسان ما قبل التاريخ اصطاد الأفيال مستقيمة الأنياب

إنسان ما قبل التاريخ اصطاد الأفيال مستقيمة الأنياب
برمجية «تشات جي بي تي» تثير الانبهار.. والرعب

برمجية «تشات جي بي تي» تثير الانبهار.. والرعب
في «معرض القاهرة».. كيف تغلب المصريون على ارتفاع أسعار الكتب؟

في «معرض القاهرة».. كيف تغلب المصريون على ارتفاع أسعار الكتب؟
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
بايدن يبدي «حزنه الكبير» إثر الزلزال في تركيا وسورية ويعد بمساعدة أميركية
بايدن يبدي «حزنه الكبير» إثر الزلزال في تركيا وسورية ويعد بمساعدة...
فرنسي مسجون في إيران متهم بالتجسس يبدأ إضراباً عن الطعام للضغط على طهران
فرنسي مسجون في إيران متهم بالتجسس يبدأ إضراباً عن الطعام للضغط ...
ارتفاع حصيلة الزلزال في تركيا وسورية إلى 2300 قتيل
ارتفاع حصيلة الزلزال في تركيا وسورية إلى 2300 قتيل
بوتين يتحدث إلى الأسد وأردوغان.. و300 جندي روسي يساعدون في رفع الأنقاض في سورية
بوتين يتحدث إلى الأسد وأردوغان.. و300 جندي روسي يساعدون في رفع ...
دقيقة صمت في الجمعية العامة للأمم المتحدة حدادًا على ضحايا الزلزال في تركيا وسورية
دقيقة صمت في الجمعية العامة للأمم المتحدة حدادًا على ضحايا ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ماكرون: ألمانيا وفرنسا يجب أن تكونا رائدتين في إعادة تأسيس أوروبا
ماكرون: ألمانيا وفرنسا يجب أن تكونا رائدتين في إعادة تأسيس ......
زلزال بقوة 7.2 درجة يضرب شرق إندونيسيا
زلزال بقوة 7.2 درجة يضرب شرق إندونيسيا...
«شولتس»: مستقبل أوروبا يعتمد على المحرّك الفرنسي- الألماني
«شولتس»: مستقبل أوروبا يعتمد على المحرّك الفرنسي- الألماني...
الدنمارك ستمنح أوكرانيا 19 مدفع قيصر طلبتها من فرنسا
الدنمارك ستمنح أوكرانيا 19 مدفع قيصر طلبتها من فرنسا...
أردوغان يلمح لموافقة تركيا على انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي
أردوغان يلمح لموافقة تركيا على انضمام فنلندا إلى حلف شمال ......
المزيد
اليونان تقدم «مساعدة فورية» لتركيا إثر الزلزال رغم التوترات بين البلدين الخصمين
اليونان تقدم «مساعدة فورية» لتركيا إثر الزلزال رغم التوترات ......
مصر توجه مساعدات إغاثية عاجلة تضامنا مع تركيا لمواجهة تداعيات الزلزال
مصر توجه مساعدات إغاثية عاجلة تضامنا مع تركيا لمواجهة ......
غوتيريس يحذر من «حرب أوسع» على خلفية النزاع الأوكراني-الروسي
غوتيريس يحذر من «حرب أوسع» على خلفية النزاع الأوكراني-الروسي...
دقيقة صمت في الجمعية العامة للأمم المتحدة حدادًا على ضحايا الزلزال في تركيا وسورية
دقيقة صمت في الجمعية العامة للأمم المتحدة حدادًا على ضحايا ......
بوتين يتحدث إلى الأسد وأردوغان.. و300 جندي روسي يساعدون في رفع الأنقاض في سورية
بوتين يتحدث إلى الأسد وأردوغان.. و300 جندي روسي يساعدون في ......
المزيد