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فرنسي مسجون في إيران متهم بالتجسس يبدأ إضراباً عن الطعام للضغط على طهران

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 06 فبراير 2023, 04:58 مساء
فرنسي مسجون في إيران متهم بالتجسس يبدأ إضراباً عن الطعام للضغط على طهران
الفرنسي بنجامين بريير الذي اعتقل في إيران عام 2020. (أ ف ب)
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بدأ الفرنسي بنجامان بريير، المعتقل في إيران منذ مايو 2020 وحكم عليه بالسجن ثماني سنوات، إضرابًا عن الطعام في 28 يناير، وفق ما أعلنت شقيقته بلاندين بريير ومحاميه فيليب فالان الاثنين.

وقالت شقيقة الشاب الفرنسي إن «خطوة بنجامان هي السلاح الوحيد الذي يمكنه القتال به»، وأشار محاميه في بيان، إلى أن بريير اعتقل «لقيامه بأعمال تجسس غير موجودة - في أعقاب محاكمة صورية أجراها الحرس الثوري» مضيفًا أن موكله كان «ينتظر مراجعة محتملة لمحاكمته التعسفية، مدركًا أنه رهينة السياسات الإيرانية»، وفق «فرانس برس».

«السلاح الوحيد» لبنجامين
وأضاف المحامي أن موكله «منهك ذهنيًا وبدنيًا» في حين أن سجنه «القاتم» معروف بكونه «مكانا لعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء». وأعربت عائلته ومناصروه عن قلقهم البالغ بشأن هذا الإضراب عن الطعام على حياة بنجامان بريير المحتجز «منذ نحو ثلاث سنوات في ظروف قاسية للغاية».

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كذلك، استنكر محاميه حصول «انتهاك يومي» بحقوق موكله معتبراً «أن هذه الخطوة هي السلاح الوحيد الذي يمكنه من خلاله محاربة عبثية وقساوة وضعه».

فرنسا تدين ممارسة طهران «لدبلوماسية الرهائن»
وتدين فرنسا منذ أشهر ممارسة طهران «لدبلوماسية الرهائن». ورسميًا، ثمة سبعة فرنسيين رهن الاعتقال في إيران. وأكد المحامي أن «بنجامان بريير يفقد كل يوم الأمل بالخروج من هذا الاعتقال»، مشيراً إلى أن «الردود السياسية الحالية لا تجدي نفعًا».

وحث على تحميل النظام الإيراني «تبعات ذلك على السلامة الجسدية والمعنوية لبنجامان بريير الذي يعرض حياته للخطر باسم الحرية التي يجب أن يستعيدها». وكان بريير باشر إضرابا عن الطعام في ديسمبر 2021.

كذلك، بدأ برنارد فيلان، وهو مواطن إيرلندي - فرنسي مسجون في إيران منذ أكتوبر، إضرابًا عن الطعام والشراب في مطلع يناير، قبل أن يعلقه بناءً على طلب عائلته التي كانت قلقة من عواقبه المميتة أمام سلطات إيرانية متشددة.

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