المستشار الألماني يتعهد بمساعدة سورية وتركيا في مواجهة الزلزال ويعرب عن صدمته

القاهرة - بوابة الوسط

تعهّد المستشار الألماني أولاف شولتس تقديم مساعدات الاثنين بعدما ضرب زلزال بقوة 7,8 درجات تركيا وسورية، موديا بحياة المئات أثناء نومهم.

وقال شولتس على تويتر «نتابع الأنباء عن الزلزال في المنطقة الحدودية بين تركيا وسورية وسط حالة من الصدمة.. سترسل ألمانيا المساعدة بالتأكيد»، بحسب وكالة «فرانس برس».