  • Alwasat News
Atwasat

تشيلي: 23 قتيلا وإصابة 900 شخص في 250 حريقا بالغابات

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 05 فبراير 2023, 08:06 مساء
تشيلي: 23 قتيلا وإصابة 900 شخص في 250 حريقا بالغابات
حريق غابات في وسط تشيلي. (الإنترنت)
alwasat radio

قتل 23 شخصًا على الأقل في أكثر من 250 حريق غابات في وسط تشيلي، حيث تستعر موجة حر شديدة حسبما أفادت السلطات مساء السبت 4 فبراير 2023 في حصيلة جديدة.

قال نائب وزير الداخلية مانويل مونسالف إن هناك 23 قتيلًا فيما أصيب 979 شخصًا في الحرائق. وذكر الجهاز الوطني للوقاية والاستجابة للكوارث السبت أن بين 251 حريقًا نشطًا، خرج 80 عن السيطرة، بحسب «فرانس برس».

كانت حصيلة سابقة أشارت إلى وجود 16 قتيلًا بينهم طيار بوليفي وميكانيكي تشيلي بعد تحطم مروحية كانت تسعى إلى إخماد الحرائق، حسب المصدر ذاته. وفي مواجهة هذا الوضع أعلن رئيس تشيلي غابرييل بوريك حال الكارثة في منطقة لا أروكانيا بعد اتخاذ إجراء مماثل في منطقتي نوبلي وبيوبيو.

97 منزلًا في خبر كان 
وعلق الرئيس إجازته الجمعة للتوجه إلى مدينة كونسيبسيون (510 كلم جنوب العاصمة سانتياغو) وقال للمنكوبين عبر تويتر «لن ندعكم بمفردكم». يتيح إعلان حال الكارثة توفير موارد إضافية لمكافحة الأوضاع الطارئة.

-  13 قتيلا في مئتي حريق بغابات تشيلي
-  إخلاء مئات المنازل بسبب حريق في شمال غرب الولايات المتحدة

أعلن وزير الزراعة التشيلي إستيبان فالينزويلا أنه «حزين جدا لتحطم مروحية أسفر عن مقتل الطيار وميكانيكي كانا يعملان على مكافحة حريق» في قطاع غالفارينو في منطقة لا أروكانيا. وذكر مكتب المدعي العام في تشيلي أنه جرى اعتقال شخصين على صلة بالحرائق في منطقتي بيوبيو ولا أروكانيا. 

وأشارت السلطات إلى أن أكثر من مئتي حريق أتت حتى الآن على أكثر من أربعين ألف هكتار ودمرت 97 منزلا بالكامل. وجرت تعبئة أكثر من 2300 رجل إطفاء لمكافحة الحرائق تساندهم 75 طائرة.

 موجة حر شديد مع درجات حرارة تقارب 40 درجة مئوية
اندلعت هذه الحرائق وسط موجة حر شديد مع درجات حرارة تقارب 40 درجة مئوية ما يثير مخاوف السلطات من حصول كارثة مماثلة لتلك التي حدثت في 2017.  في ذلك العام تسبب حريق غابات هائل في مقتل 11 شخصا ودمر أكثر من 1500 منزل وأتلف 467 ألف هكتار من الأراضي.

على غرار ما حصل خلال الكارثة السابقة، بدأت الحرائق في المناطق الزراعية والغابات قبل أن تمتد وتهدد المناطق السكنية. وكانت حركة المرور على أحد الطرق الرئيسة المؤدية إلى مدينة كونسبسيون محدودة منذ الخميس بسبب قرب الحريق.

في مدينة سانتا خوانا الواقعة على بعد 52 كلم جنوب كونسبسيون، قال أحد السكان لإذاعة «كووبيراتيفا» إن الحريق بدأ يهدد المنازل، مضيفا «أسأل الله الرحمة. هذا كل شيء. ما يحدث في يد الله». 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

خامنئي يعفو عن عشرات الآلاف من السجناء لهم علاقة بالاحتجاجات

خامنئي يعفو عن عشرات الآلاف من السجناء لهم علاقة بالاحتجاجات
بعد جونسون.. شولتس يعلن تفاصيل مكالمته الهاتفية مع بوتين

بعد جونسون.. شولتس يعلن تفاصيل مكالمته الهاتفية مع بوتين
كندية تفوز بالجائزة الكبرى لـ«اليانصيب» من أول مرة

كندية تفوز بالجائزة الكبرى لـ«اليانصيب» من أول مرة
أزمات ميلان تزيد حماس «ديربي الغضب» أمام إنتر في الدوري الإيطالي.. الأحد

أزمات ميلان تزيد حماس «ديربي الغضب» أمام إنتر في الدوري الإيطالي.. الأحد
المدير الرياضي لبايرن ميونخ ينتقد نوير: الحارس وضع مصالحه الشخصية قبل مصالح النادي

المدير الرياضي لبايرن ميونخ ينتقد نوير: الحارس وضع مصالحه الشخصية قبل مصالح ...
36 نقطة تفصل ليبرون جيمس عن أسطورة عبدالجبار

36 نقطة تفصل ليبرون جيمس عن أسطورة عبدالجبار
رياح عاتية ودرجة حرارة 103 تحت الصفر على جبل واشنطن بالولايات المتحدة

رياح عاتية ودرجة حرارة 103 تحت الصفر على جبل واشنطن بالولايات المتحدة
رغبتك في تناول الطعام المتبل «إنذار» بهذا المرض

رغبتك في تناول الطعام المتبل «إنذار» بهذا المرض
شولتس: متوافقون مع زيلينسكي على عدم ضرب روسيا بالأسلحة الغربية

شولتس: متوافقون مع زيلينسكي على عدم ضرب روسيا بالأسلحة الغربية
السنغال تحقق لقب «شان» على حساب المستضيف الجزائر بركلات الجزاء في النهائي

السنغال تحقق لقب «شان» على حساب المستضيف الجزائر بركلات الجزاء في النهائي
شاهد: الجيش الأميركي يسقط المنطاد الصيني

شاهد: الجيش الأميركي يسقط المنطاد الصيني
78 درجة تحت الصفر.. برد قارس يضرب شمال الولايات المتحدة وشرق كندا (شاهد)

78 درجة تحت الصفر.. برد قارس يضرب شمال الولايات المتحدة وشرق كندا (شاهد)
الأهلي يهزم سياتل بكأس العالم ويتأهل لمواجهة ريال مدريد

الأهلي يهزم سياتل بكأس العالم ويتأهل لمواجهة ريال مدريد
الهلال يفوز على الوداد المغربي ويتأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية

الهلال يفوز على الوداد المغربي ويتأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية
صرف شهري نوفمبر وديسمبر للمستفيدات من مبادرة «إيفاء»

صرف شهري نوفمبر وديسمبر للمستفيدات من مبادرة «إيفاء»
كارلو أنشيلوتي: ألابا جاهز وبنزيما سيغيب عن مواجهة الغد

كارلو أنشيلوتي: ألابا جاهز وبنزيما سيغيب عن مواجهة الغد
الأهلي طرابلس يكمل صفقات الشتاء قبل استئناف إياب الدوري الليبي

الأهلي طرابلس يكمل صفقات الشتاء قبل استئناف إياب الدوري الليبي
لجنة شكاوى حكومية لقروض الإسكان الشبابي.. ومجالس بلدية تطلب وقف القوائم

لجنة شكاوى حكومية لقروض الإسكان الشبابي.. ومجالس بلدية تطلب وقف القوائم
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
وزير الدفاع الأوكراني: لن نستهدف الأراضي الروسية بالأسلحة الغربية البعيدة المدى
وزير الدفاع الأوكراني: لن نستهدف الأراضي الروسية بالأسلحة الغربية...
أوكرانيا: «تردد» الدول الغربية في تسليم مقاتلات سيكلف المزيد من الأرواح
أوكرانيا: «تردد» الدول الغربية في تسليم مقاتلات سيكلف المزيد من ...
المدعي العام الألماني: جمع «مئات» الأدلة على جرائم حرب في أوكرانيا
المدعي العام الألماني: جمع «مئات» الأدلة على جرائم حرب في ...
قتيل وجريح جراء إطلاق نار على مروحية للأمم المتحدة في الكونغو الديمقراطية
قتيل وجريح جراء إطلاق نار على مروحية للأمم المتحدة في الكونغو ...
12 قتيلا في هجوم بشمال بوركينا فاسو
12 قتيلا في هجوم بشمال بوركينا فاسو
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ماكرون: ألمانيا وفرنسا يجب أن تكونا رائدتين في إعادة تأسيس أوروبا
ماكرون: ألمانيا وفرنسا يجب أن تكونا رائدتين في إعادة تأسيس ......
زلزال بقوة 7.2 درجة يضرب شرق إندونيسيا
زلزال بقوة 7.2 درجة يضرب شرق إندونيسيا...
السويد: القصف الروسي على مبنى سكني في دنيبرو «جريمة حرب»
السويد: القصف الروسي على مبنى سكني في دنيبرو «جريمة حرب»...
«شولتس»: مستقبل أوروبا يعتمد على المحرّك الفرنسي- الألماني
«شولتس»: مستقبل أوروبا يعتمد على المحرّك الفرنسي- الألماني...
الكرملين ينفي قصف القوات الروسية مبنى سكنيا في دنيبرو الأوكرانية
الكرملين ينفي قصف القوات الروسية مبنى سكنيا في دنيبرو ......
المزيد
«وول ستريت جورنال»: روسيا وإيران تخططان لبناء مصنع لإنتاج آلاف المسيرات
«وول ستريت جورنال»: روسيا وإيران تخططان لبناء مصنع لإنتاج ......
سوناك يواجه تحدي عودة تراس وجونسون إلى الواجهة من جديد
سوناك يواجه تحدي عودة تراس وجونسون إلى الواجهة من جديد...
تشيلي: 23 قتيلا وإصابة 900 شخص في 250 حريقا بالغابات
تشيلي: 23 قتيلا وإصابة 900 شخص في 250 حريقا بالغابات...
12 قتيلا في هجوم بشمال بوركينا فاسو
12 قتيلا في هجوم بشمال بوركينا فاسو...
قتيل وجريح جراء إطلاق نار على مروحية للأمم المتحدة في الكونغو الديمقراطية
قتيل وجريح جراء إطلاق نار على مروحية للأمم المتحدة في ......
المزيد