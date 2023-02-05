12 قتيلا في هجوم بشمال بوركينا فاسو

القاهرة - بوابة الوسط

قتل 12 مدنيًا على الأقل السبت في هجوم شنه «متطرفون» على بلدة في شمال بوركينا فاسو، حسبما ذكرت مصادر محلية وأمنية، اليوم الأحد.

وقال أحد السكان «بعد ظهر السبت، هاجم رجال مسلحون باني»، وهي بلدة تقع على بعد حوالي 40 كيلومترًا من دوري في منطقة الساحل، مضيفًا «نأسف لسقوط 12 قتيلًا وفقًا لحصيلة أولية». وتحدث شاهد آخر عن سقوط «13 قتيلًا». وأكد مصدر أمني الهجوم، مشيرًا إلى «حصيلة كبيرة» من دون أن يحدد عدد الضحايا، بحسب «فرانس برس».

وقُتل 28 شخصًا في هجومين شنهما مسلحون في بوركينا فاسو، في 31 يناير الماضي، من بينهم 15 كانوا قد خُطفوا في نهاية الأسبوع، حسبما أعلنت السلطات.

العثور على جثث 15 شخصًا عليها آثار طلقات رصاص

وعُثر على جثث 15 شخصًا عليها آثار طلقات رصاص في قرية لنغويكورو بمقاطعة كومي الواقعة غربا، حسبما أعلن الحاكم الإقليمي جان شارل سومي في بيان. ووفق الحاكم، كان هؤلاء من بين 24 شخصًا على متن حافلتين صغيرتين من بانفورا، عندما أوقفهم مسلحون في لنغويكورو.

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وقال «طُلب من الركاب الذين كانوا ثمانية رجال و16 امرأة الترجل»، مضيفا «أُطلق ثماني نساء ورجل وطُلب منهم السير إلى منغودارا» على بعد 30 كيلومترا، ثم أضرمت النار في الحافلتين واقتيد الركاب الباقون وعددهم 15 إلى مكان آخر.

«هجوم إرهابي» في منطقة فالانغوتو

وفي شمال بوركينا فاسو، قُتل عشرة من عناصر الشرطة العسكرية وعنصران من قوة رديفة تدعم الجيش ومدنيًا، جراء «هجوم إرهابي» في ذات اليوم بمنطقة فالانغوتو، حسب بيان الجيش.

وأضاف أن عشرة عناصر آخرين من الشرطة العسكرية هم في عداد المفقودين، فيما أصيب خمسة آخرون بجروح في الهجوم، وعثر على جثث 15 «إرهابيًا» خلال عملية تمشيط، حسب بيان الجيش.

وبوركينا فاسو إحدى أفقر دول أفريقيا، وأكثرها عرضة للاضطرابات. قتل آلاف من عناصر الجيش والشرطة والمدنيين، فيما نزح قرابة المليوني شخص من ديارهم، منذ أن شن مسلحون تمردا من مالي المجاورة في 2015.