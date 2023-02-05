قتيل وجريح جراء إطلاق نار على مروحية للأمم المتحدة في الكونغو الديمقراطية

القاهرة - بوابة الوسط

قُتل عنصر أفريقي من قوات حفظ السلام الأممية وأُصيب آخر بجروح بالغة الأحد بسبب إطلاق نار على مروحيتهما في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفق ما أعلن ناطق باسم الأمم المتحدة.

وأوضح الناطق أن الطائرة أُصيبت بطلقات نارية حوالي الساعة الثالثة بعد الظهر (12.00 ت غ) أثناء توجّهها إلى غوما، عاصمة إقليم شمال كيفو، حيث تمكنت أخيرًا من الهبوط، بحسب «فرانس برس».

«داعش» يتبنى هجومًا أودى بحياة 23 مدنيًا

وتبنى تنظيم «داعش»، في 23 من شهر يناير الماضي، هجومًا أودى بحياة 23 مدنيًا في قرية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

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وأعلن التنظيم في بيان عبر حساباته على تطبيق «تلغرام» أن مقاتليه هاجموا الأحد قرية ماكونغوي بالأسلحة، قبل أن يعمدوا إلى حرق عدد من المنازل، في هجوم نسبه مسؤول محلي إلى فصيل «القوات الديمقراطية المتحالفة»، الذي يعد أحد فروع التنظيم «المتطرف» في وسط أفريقيا.

انفجار عبوة ناسفة في كنيسة

وفي 15 يناير انفجرت عبوة ناسفة في كنيسة بإقليم شمال كييفو في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حسبما أعلن الجيش، دون أن يذكر أي تفاصيل. وفي بيان وزع على الصحفيين، قال الناطق العسكري أنتوني موالوشايي، إن «العمل الإرهابي»، حدث في كنيسة في بلدة كاسيندي في مقاطعة شمال كييفو الواقعة على الحدود مع أوغندا المجاورة.

وقتل 24 مدنيا على الأقل برصاص مسلحين شنوا في 10 يناير، هجوما على عدد من قرى مقاطعة إيتوري في شمال شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية الغارقة في أعمال عنف إثنية، بحسب ما أعلنت مصادر محلية مساء الإثنين.