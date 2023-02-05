خامنئي يعفو عن عشرات الآلاف من السجناء لهم علاقة بالاحتجاجات

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن التلفزيون الرسمي في إيران، الأحد، إن آية الله علي خامنئي أصدر عفوا عن «عشرات الآلاف» من المسجونين ومن بينهم كثيرون ألقي القبض عليهم لاتهامات لها علاقة بالأمن خلال المظاهرات المناوئة للحكومة أخيرًا.

وقالت وسائل إعلام رسمية «سيجري العفو عن السجناء الذين لا يواجهون اتهامات بالتجسس لصالح وكالات أجنبية أو بوجود صلة مباشرة تربطهم بعملاء في الخارج أو بتعمد القتل أو التسبب في الإصابة أو بالتسبب في دمار وإحراق ممتلكات الدولة أو من لا يوجد مدع خاص في قضاياهم»، بحسب «رويترز».

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وستُعلن قرارات العفو بمناسبة ذكرى قيام الثورة الإسلامية العام 1979. وتقول وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان «هرانا» إن السلطات اعتقلت نحو 20 ألف شخص في الاحتجاجات المناهضة للحكومة والتي خرجت بعد مقتل الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني وهي رهن الاحتجاز لدى الشرطة.