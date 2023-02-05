السلطات الإيرانية توقف صحفية وتحكم بسجن آخر

القاهرة - بوابة الوسط

أوقفت السلطات الإيرانية صحفية وأصدرت حكما بالسجن في حق صحفي آخر، وفق وسائل إعلام محلية الأحد، على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ وفاة الشابة مهسا أميني قبل أشهر.

وأوردت جريدة «شرق» الإصلاحية، عبر موقعها الإلكتروني، «تم توقيف المسؤولة عن القسم الاجتماعي في جريدة «هم ميهن» إلناز محمدي الأحد، في طهران بعد استدعائها»، من دون تفاصيل إضافية، حسب ما نقلت وكالة «فرانس برس».

وتشهد إيران منذ 16 سبتمبر، احتجاجات أعقبت وفاة أميني (22 عاما) بعد توقيفها من جانب شرطة الأخلاق، لعدم التزامها بقواعد الباس في الجمهورية الإسلامية.

تهمة «الدعاية» ضد الجمهورية الإسلامية

وإلناز هي شقيقة إلهه محمدي، وهي أيضا جريدة في «هم مهين»، أوقفت في سبتمبر، بعدما قامت بتغطية مراسم تشييع أميني في مسقطها مدينة سقز في محافظة كردستان غرب إيران، والتي شهدت تحركات احتجاجية كبيرة.

ووجه القضاء إلى إلهه محمدي، مثلها مثل المصوّرة في «شرق» نيلوفر حامدي التي زارت المستشفى، حيث كانت ترقد أميني في غيبوبة بعد توقيفها، تهمة «الدعاية» ضد الجمهورية الإسلامية، و«التآمر للعمل ضد الأمن القومي».

عقوبة بالسجن سنة للصحفي حسين يزدي

من جهة أخرى، أصدر القضاء عقوبة بالسجن سنة واحدة بحقّ الصحفي حسين يزدي الموقوف في أصفهان منذ مطلع ديسمبر الماضي، وفق «شرق».

ولم تحدد الجريدة التهم التي حوكم بموجبها يزدي، مشيرة إلى أنه كان يتولى إدارة موقع «مبين 24» الإخباري.

وقتل المئات، بينهم عشرات من عناصر قوات الأمن، خلال الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات، كما جرى توقيف الآلاف على هامش التحركات التي يعتبر مسؤولون إيرانيون جزءا كبيرا منها بمثابة «أعمال شغب»، يقف خلفها «أعداء» الجمهورية الإسلامية.

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كانت جمعية الصحفيين في طهران قد أفادت في يناير، أن 30 صحفيا لا يزالون موقوفين على خلفية الاحتجاجات، مشيرة إلى أن «نحو 70 صحفيا» أوقفوا منذ بدئها، لكن عددا منهم «أفرج عنه بكفالة» في وقت لاحق.

وفي أواخر أكتوبر، نشرت وسائل إعلام محلية رسالة وقّعها أكثر من 300 صحفي ومصوّر صحفي، ينتقدون فيها السلطات، بسبب «توقيف زملائنا وحرمانهم من حقوقهم بعد توقيفهم».