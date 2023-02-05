قبرص تختار رئيسا جديدا في سباق تنافسي محموم

القاهرة - بوابة الوسط

يدلي القبارصة الأحد، بأصواتهم في انتخابات تشهد تنافسا محموما بين ثلاثة مرشحين بارزين، مع انصراف اهتمام الناخبين عن الانقسام المزمن للجزيرة وتركيزهم على مكافحة الفساد والملف الاقتصادي.

ويخوض السباق 14 مرشحا وهو عدد قياسي، بينهم امرأتان، وإذا تخطى عتبة الـ50% من الأصوات، يفوز المرشّح بالرئاسة خلفا للرئيس المنتهية ولايته نيكوس أناستاسيادس الذي تولى المنصب لولايتين، وفق وكالة «فرانس برس».

وفتحت مراكز الاقتراع الأحد عند السابعة صباحا (5:00 ت. غ)، مع توقف لمدة ساعة عند الظهر، وتغلق عند السادسة مساء (16:00 ت. غ).

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وتورجّح استطلاعات الرأي، خوض جولة حاسمة في 12 فبراير، مع استبعاد نيل أي من المرشّحين الغالبية المطلقة في الجولة الأولى.

ويُعتبر وزير الخارجية السابق نيكوس خريستودوليدس (49 عاما)، المرشّح الأوفر حظا، ويحظى بتأييد الأحزاب الوسطية، ويتصدّر الاستطلاعات لكن الفارق بينه وبين بقية منافسيه لا يخوّله حسم الاستحقاق من الجولة الأولى.

ويرجّح أن يواجه في الجولة الحاسمة، إما التكنوقراطي أندرياس مافرويانيس البالغ 66 عاما، المدعوم من حزب «أكيل» الشيوعي، وإما أفيروف نيوفيتو البالغ 61 عاما، زعيم حزب «ديسي» المحافظ الحاكم.

وأظهر آخر استطلاع للرأي أجرته هيئة البث القبرصية (CyBC) في 27 يناير، تصدّر خريستودوليدس السباق مع 26.5% من نوايا التصويت، يليه نيوفيتو مع 22.5%، ومافرويانيس بـ21%.

«تغيير هذا الأمر يتطلّب حدثا جذريا»

ويعتبر محلّلون كثر أن خريستودوليدس الذي تولى حقيبة الخارجية، ومن ثم شغل منصب الناطق باسم الحكومة في عهدي أناستاسيادس هو الأوفر حظا.

ويقول المحلل في «مركز قبرص للشؤون الأوروبية والدولية»، أندرياس تيوفانوس، إن «كل الاستطلاعات تشير إلى أن خريستودوليدس سيتأهل للجولة الحاسمة. سأكون متفاجئا جدا إن لم يبلغها».

وتابع: «في حال تأهل للجولة الثانية (الحاسمة) من المتوقع أن يفوز.. تغيير هذا الأمر يتطلّب حدثا جذريا».

ويبدو أن اهتمام الناخبين منصب على فضيحة تلقي جوازات السفر، مقابل استثمارات، وعلى تحديات الهجرة غير النظامية وتداعياتها على الموارد العامة، أكثر منه على انقسام تعانيه الجزيرة منذ عقود.

وقبرص مقسّمة منذ العام 1974 حين استحوذت قوات تركية على شطرها الشمالي (ثلث مساحة الجزيرة)، ردا على انقلاب قاده قبارصة يونانيون قوميون لإلحاق الجزيرة باليونان.

براغماتي و«عاقد صفقات»

وتتّبع الأحزاب الوسطية الداعمة لخريستودوليدس نهجا متشددا إزاء محادثات إعادة توحيد الجزيرة، في مقابل مواقف أقل تشددا لخصومه على هذا الصعيد.

ويُنظر إلى نيوفيتو على أنه براغماتي و«عاقد صفقات»، فيما يدفع حزب آكيل الداعم لمافرويانيس باتّجاه مصالحة مع القبارصة الأتراك.

ويقول محلّلون إن الوعود التي أُطلقت في الحملة الانتخابية بالقضاء على الفساد، وتحسين اقتصاد البلاد تحتل مكانة أساسية للناخبين.

«الفساد في صلب النقاشات»

يقول أستاذ السياسات الدولية والحوكمة في جامعة نيقوسيا، يورغوس كينتاس، إن «الفساد في صلب النقاشات والاقتصاد والحياة العامة. مشكلة قبرص باتت قضية ثانوية».

ويبدو أن وصمة الفساد لم تصب خريستودوليدس، رغم أنه كان عضوا في الحكومة.

ويقول تيوفانوس «يعلم الناس أن الفساد موجود، ويبدو أن التفسير الذي أعطاه خريستودوليدس على هذا الصعيد أقنعهم بأنه لم يكن مسؤولا بشكل مباشر، وهم يصدّقون ذلك».

ويعتقد كينتاس أن خريستودوليدس يحظى بدعم قوي لأنه يُنظر إليه على أنه مستقل، مضيفا أن «هذه الانتخابات تتمحور حول الشخصية وأشخاص أمثال خريستودوليدس».

الأجور المنخفضة وارتفاع الإيجارات

ويعتقد أن الرئيس المقبل وبغض النظر عن هوية الفائز، سيحتاج إلى «بذل جهود كبرى لاستعادة مصداقية البلاد على الساحة العالمية، إنه أمر بالغ الأهمية».

وعلى الرغم من تباطؤ التضخم في يناير إلى 7.1% من 7.9% في ديسمبر، فإن الأسعار المرتفعة للطاقة والمواد الغذائية لا تزال تثير القلق.

ويقول تيوفانوس «بغض النظر عمّن سيفوز، سيتعين عليه التصدي لتحديي الأجور المنخفضة وارتفاع الإيجارات اللذين يواجههما جيل الشباب».

ومن أصل 561 ألفا و33 شخصا يحق لهم التصويت هناك 730 قبرصيا تركيا، مسجلين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة في جنوب الجزيرة، وفق ما أفاد الجمعة المسؤول في اللجنة الانتخابية كوستاس كونستانتينو.

ويقول كونستانتينو إن عشرة آلاف و346 قبرصيا من المقيمين في الخارج سجّلوا للإدلاء بأصواتهم.