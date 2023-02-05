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واشنطن تبحث إرسال صواريخ متوسطة المدى لقواتها في اليابان

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 05 فبراير 2023, 12:28 مساء
واشنطن تبحث إرسال صواريخ متوسطة المدى لقواتها في اليابان
صاروخ متوسط المدى من نوع توماهوك أطلق من السفينة الحربية وسكونسن، (يورو نيوز)
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ذكرت جريدة «سانكي» أن واشنطن اقترحت نشر صواريخ متوسطة المدى في اليابان، في إطار خطة لتعزيز الدفاعات في مواجهة الصين في بحري الصين الشرقي والجنوبي، وذلك نقلا عن مصادر لم تحددها.

وأضافت الجريدة، أمس السبت، أن إرسال العتاد للقوات الأميركية في اليابان، قد يشمل أسلحة بعيدة المدى أسرع من الصوت وصواريخ «توماهوك»، وقالت إن طوكيو عازمة على بدء مناقشات جادة تجاه قبول نشر الأسلحة، وفق وكالة «رويترز».

اليابان تضع جزيرة كيوشو الجنوبية في الاعتبار
ولم يُكشف عن موقع نشر الأسلحة لكن «سانكي»، قالت إن اليابان تضع جزيرة كيوشو الجنوبية في الاعتبار، ولم يتضح من التقرير ما إذا كانت «سانكي» نقلت عن مصدر واحد أو أكثر.

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وترغب اليابان والولايات المتحدة في دعم الجزر التي تفصل بحر الصين الشرقي عن غرب المحيط الهادي، لأنها قريبة من تايوان التي تعتبرها الصين جزءا منها.

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