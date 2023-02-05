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رئيس وزراء بوركينا فاسو يدعو الاتحاد الأفريقي «الغائب» إلى «الاستيقاظ»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 05 فبراير 2023, 11:58 صباحا
رئيس وزراء بوركينا فاسو يدعو الاتحاد الأفريقي «الغائب» إلى «الاستيقاظ»
قوات تابعة للجيش في أحد الارتكازات الأمنية في بوركينا فاسو. (الإنترنت)
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دعا رئيس حكومة بوركينا فاسو، أبولينير يواكيم كييليم دو تامبيلا، الاتحاد الأفريقي، إلى «الاستيقاظ»، مدينا «غيابه الواضح» و«عدم انسجامه مع واقع الشعوب».

وعقب اجتماع عقده مساء الجمعة في واغادوغو، مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد، قال رئيس الوزراء، السبت، إن «الاتحاد الأفريقي لا ينسجم مع واقع الشعوب، منذ 60 عاما، وعقد جلسات فقط: يجب أن يستيقظ»، حسبما نقل مكتبه عنه.

وأضاف «ماذا يفعل الاتحاد الأفريقي لدعم بوركينا فاسو؟، بينما يمر بلدنا بفترة صعبة، يتم إبلاغنا عن جدول زمني للعودة إلى النظام الدستوري. وعن انتخابات»، متسائلا «الانتخابات، لأي غاية ولمن؟»، حسب وكالة «فرانس برس».

وتشهد بوركينا فاسو منذ 2015، هجمات مسلحة، خلّفت آلاف القتلى وأدت إلى نزوح مليوني شخص على الأقل.

«أولوياتنا هي محاربة الإرهاب وضمان سلامة أراضينا»
والبلاد التي شهدت انقلابيين عسكريين في العام 2022، تقودها حكومة انتقالية منبثقة عن الانقلاب الثاني الذي نفذه الكابتن إبراهيم تراوري في 30 سبتمبر 2022، ويتعين عليها إجراء انتخابات تسمح بعودة النظام الدستوري، في يوليو 2024.

وأوضح رئيس الوزراء «في وضعنا الحالي، نتوقع من الاتحاد الأفريقي حلولًا ملموسة»، مضيفا أن «الاتحاد الأفريقي يتسم بغيابه، ويتسم بأقواله أكثر من الأفعال».

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وقال: «نريد دعم الاتحاد الأفريقي، لكننا سنواصل طريقنا ولو لم نحصل عليه»، مؤكدا أن «أولوياتنا هي محاربة الإرهاب وضمان سلامة أراضينا».

كما نقل مكتب رئاسة الحكومة عن موسى فقي محمد، تأكيده أن الاتحاد الأفريقي «يدرك خطورة الوضع في بوركينا فاسو، وبالتالي فإننا نشعر بما يمر به البلد حاليا».

وفي لقاء تلفزيوني مع الصحافة في بوركينا فاسو، الجمعة، قال تراوري إنه راسل عدة منظمات إقليمية «لطلب أسلحة مدرجة ضمن لائحة، لكننا لم نتلق أي رد في الوقت الحالي».

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