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رياح عاتية ودرجة حرارة 103 تحت الصفر على جبل واشنطن بالولايات المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 05 فبراير 2023, 11:28 صباحا
رياح عاتية ودرجة حرارة 103 تحت الصفر على جبل واشنطن بالولايات المتحدة
امرأة تلتقط صورة سيلفي مع انخفاض درجة الحرارة إلى حوالي -50 درجة مئوية في ياكوتسك في روسيا 2018. (يورو نيوز)
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تشهد منطقة «جبل واشنطن» بولاية نيو هامبشاير الأميركية، انخفاضا في مستوى درجات البرودة، كواحدة من الأسوأ في العالم، من حيث برودة الريح والصقيع، وستسجل درجة حرارة الريح الباردة نحو 80 درجة مئوية تحت الصفر، صباح الأحد، حسب التوقيت الأميركي.

ويظهر الفيديو قساوة الطقس، حيث بلغت سرعة الريح ما يقرب من 205 كيلومترات في الساعة، حسب «يورو نيوز».

أعلى قمة في شمال شرق الولايات المتحدة
ويقع جبل واشنطن في الجبال البيضاء شمال ولاية نيو هامبشاير، وهو أعلى قمة في شمال شرق الولايات المتحدة، حيث يبلغ ارتفاعه 1917 مترا.

- 50 درجة تحت الصفر.. برد قطبي تاريخي يضرب الولايات المتحدة وكندا

وفي وقت مبكر من مساء الجمعة شهدت القمة ريحا باردة وصلت إلى 103 درجات (فهرنهايت) تحت الصفر.

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