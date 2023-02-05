الرئيس الأوكراني يجرد ساسة سابقين من جنسياتهم

القاهرة - بوابة الوسط

جرد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، العديد من السياسيين من ذوي النفوذ السابقين من الجنسية، في أحدث خطوات «لتطهير» البلاد من التيارات المؤثرة الموالية لروسيا.

وأوضح زيلينسكي خلال كلمته المصورة الليلة: «وقعت اليوم على الوثائق ذات الصلة لاتخاذ خطوة أخرى لحماية وتطهير دولتنا من أولئك الذين يقفون بجانب المعتدي»، وبينما لم يذكر الأسماء، لكنه قال إنهم يحملون جنسية روسية مزدوجة، حسب «يورو نيوز».

وذكرت وسائل الإعلام الحكومية الأوكرانية أن القائمة تضم العديد من كبار السياسيين من مكتب فيكتور يانوكوفيتش، رئيس أوكرانيا الموالي لروسيا، من العام 2010 إلى أن جرى عزله من منصبه في 2014.

وذكرت وكالة الأنباء «آر بي سي» الأوكرانية أن القائمة شملت وزير التعليم والعلوم السابق، دميترو تاباتشنيك، ونائب رئيس الوزراء السابق، أندريه كليوييف، ووزير الداخلية السابق، فيتالي زاخارتشينكو.

معركة ضدّ «العدو الداخلي»

وكانت السلطات الأوكرانية قد نفّذت منذ مدة سلسلة مداهمات وعمليات أمنية لمكافحة الفساد، استهدفت مسؤولين وموظفين حكوميين وإدارات عامة، في معركة ضدّ «العدو الداخلي»، أطلقتها بالتوازي مع الحرب التي تخوضها قواتها ضدّ روسيا.

وقال رئيس الأجهزة الأمنية الأوكرانية فاسيل ماليوك، إنه جرى تنفيذ حملة بأمر من الرئيس فولوديمير زيلينسكي، «لتوجيه ضربة إلى العدو الداخلي»، مؤكدا أن «هذه ليست إلا مرحلة أولى، ولن نتوقف عند هذا الحد»، متعهّدا بـ«سجن أولئك الذين لديهم الجرأة لإيذاء أوكرانيا».

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وأعلن ديفيد أراخاميا، زعيم حزب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عبر «تلغرام» أن العمليات التي نفّذتها الشرطة استهدفت خصوصًا الملياردير إيغور كولومويسكي ووزير الداخلية السابق أرسين أفاكوف، ومكتب الضرائب الأوكراني، فيما عُلقت مهام إدارة الجمارك.

وشملت مداهمات المحقّقين أيضًا منازل ومكاتب مسؤولين كبار بوزارة الدفاع.

وتواجه أوكرانيا التي تعتمد في حربها إلى حد كبير على دعم أوروبا والولايات المتحدة، تحدّيا يتمثّل في مكافحة الفساد المالي حتى لا تبعد الحلفاء.