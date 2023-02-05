آلاف المحتجين في العاصمة البيروفية في أكبر تظاهرة «لكل المجتمعات»

القاهرة - بوابة الوسط

شارك آلاف المحتجين السبت في وسط العاصمة البيروفية ليما، في أكبر تظاهرة «لكل المجتمعات»، منذ أن بدأت في ديسمبر التعبئة، ضد الرئيسة دينا بولوارتي، وسقط خلالها 48 قتيلا.

وتجمع أعضاء نقابات للفلاحين ومنظمات مدنية وحركات طلابية، جاءوا من منطقتي كوسكو وبونو في الأنديس، وعدد من سكان ليما في ساحة دوس دي مايو، للمطالبة مجددا باستقالة بولوارتي وحل البرلمان، وفق وكالة «فرانس برس».

واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع مساء لتفريق المتظاهرين الذين تقدموا باتجاه مبنى البرلمان والقصر الحكومي، بينما تصدى المتظاهرون الذين ارتدوا خوذا وحملوا دروعا يدوية الصنع، للشرطة بإطلاق ألعاب نارية خصوصا.

وأكد أحد ممثلي الطلاب «اليوم خرجت كل المجتمعات إلى الشارع».

هتافات في المناطق الريفية بالأنديس

في الوقت نفسه كانت تسمع هتافات تعبر عن استياء المناطق الريفية في الأنديس، التي تعاني من الفقر على الرغم من غنى أراضيها بالموارد الطبيعية.

وقالت المزارعة رومينا كونو (37 عاما)، التي قدمت من بونو لوكالة «فرانس برس»: «لن نتخلى عن هذه المعركة والذين يجب أن يستسلموا هم مغتصبة (السلطة بولوارتي) والبرلمان، اللذان يعملان ما بوسعهما حتى لا يضطرا إلى تحسين وضعنا»، مضيفة «إنهم يسرقون منا فقط ويقدمون ثرواتنا إلى شركات غير بيروفية».

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وانضم إلى التظاهرة محتجون من مناطق نائية أخرى في البلاد، ومن سكان الأحياء الفقيرة في شمال ليما، وصلوا وهم يهتفون «نعم نستطيع» ويلوحون بأعلام بيرو ومنطقة الأنديس، كما ذكر صحفيون من «فرانس برس».

«الفيلق الوطني» للدفاع عن الشرطة

في الوقت نفسه، نُظمت مظاهرة أخرى في شوارع وسط مدينة ليما شارك فيها نحو خمسين شخصا، عرّفوا عن أنفسهم بأنهم «الفيلق الوطني»، مؤكدين أنهم يدافعون عن الشرطة البيروفية في «أعمالها ضد الإرهابيين المخربين».

وجاءت هذه التظاهرة غداة قرار للبرلمان بتعليق أي مناقشات تهدف إلى تقديم موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية، لتجرى في 23 أكتوبر 2023، حتى أغسطس المقبل.

ورفض المجلس التشريعي للمرة الرابعة، اقتراح تقديم موعد الانتخابات الذي قدمته الرئيسة بولوارتي.

واندلعت الاضطرابات بعد إقالة واعتقال الرئيس الاشتراكي السابق بيدرو كاستيو في السابع من ديسمبر الماضي، بتهمة محاولته القيام بانقلاب عبر قراره حل البرلمان الذي كان يستعد لإطاحته من السلطة.