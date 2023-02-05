الحزب الديموقراطي يقر تعديل الجدول الزمني لانتخاباته التمهيدية

القاهرة - بوابة الوسط

أقرت اللجنة الوطنية للحزب الديموقراطي رسميًا الأحد، تعديلا واسعا لمواعيد الانتخابات التمهيدية للحزب، اقترحه الرئيس الأميركي جو بايدن الذي سيستفيد منه في حال ترشح لولاية ثانية.

وخلال مؤتمر في فيلادلفيا، وافقت اللجنة على اقتراح يسمح لكارولينا الجنوبية ببدء الانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي العام المقبل، وهو تغيير يمنح وزنا أكبر للأميركيين من أصل إفريقي في اختيار مرشحهم الرئاسي، بحسب وكالة «فرانس برس».

وتتميز ولايتا أيوا ونيوهامبشر، بموقع خاص في الأجندة السياسية الأميركية، لأنهما تجريان قبل غيرهما الانتخابات التمهيدية داخل الحزبين لاختيار المرشح من كل حزب إلى البيت الأبيض، والنتائج في هاتين الولايتين غالبا ما تكون مؤشرا عن مجرى الحملة الانتخابية.

اقتراح بايدن بدء الانتخابات التمهيدية في كارولينا الجنوبية

لكن بايدن اقترح في ديسمبر، بدء الانتخابات التمهيدية في ولاية كارولينا الجنوبية التي تضم عدداً كبيراً من الأميركيين الأفارقة.

ووافقت اللجنة بعد ذلك على الاقتراح، ولم يصوّت ضده سوى أعضاء يمثلون ولايتي آيوا ونيوهامبشر، قبل طرحه هذا الشهر لتصويت إدارة الحزب بمجملها.

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وقبل الانتخابات الرئاسية لعام 2020، واجه بايدن عددا من الإخفاقات في الانتخابات التمهيدية في أيوا ونيوهامبشر ونيفادا، قبل أن يحصد فوزاً ساحقاً في كارولينا الجنوبية، ما سمح له بقلب المسار واختياره لمنافسة دونالد ترامب.

وفي العام المقبل، ستعقد أولى الانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي في 3 فبراير في كارولينا الجنوبية، ثم في نيفادا ونيوهامبشر في 6 من الشهر نفسه، وجورجيا في 13 فبراير، وميتشيغان في 27 من الشهر نفسه.

وسيسعى بايدن إلى ولاية ثانية على الأرجح، إلا انه لم يعلن ترشحه رسمياً بعد.

وينوي الحزب الجمهوري من جانبه، بدء انتخاباته التمهيدية في ولاية أيوا في عام 2024.