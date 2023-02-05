وفاة الرئيس الباكستاني الأسبق برويز مشرف

القاهرة - بوابة الوسط

توفي الرئيس الباكستاني الأسبق برويز مشرف عن 79 عاما الأحد في دبي بعد صراع طويل مع المرض، كما أعلن الجيش الباكستاني في بيان صادر في اسلام أباد.



وقال المكتب الإعلامي للجيش في بيان مقتضب إن كبار القادة العسكريين «يعربون عن تعازيهم الحارة في وفاة الجنرال برويز مشرف». وأضاف «رحمه الله وألهم عائلته الصبر والسلوان»، وفق وكالة «فرانس برس».

مشرف توفي في أحد مستشفيات دبي

وذكرت وسائل إعلام ومسؤول كبير لوكالة «فرانس برس» أن الجنرال مشرف توفي في أحد مستشفيات دبي صباح الأحد. وقال المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته، لـ«فرانس برس»: «يمكنني أن أؤكد أن الجنرال الراحل لفظ أنفاسه الأخيرة في دبي هذا الصباح».

واستولى مشرف على السلطة في 1999 في انقلاب أبيض بعدما حاول رئيس الوزراء آنذاك نواز شريف إقالته من منصب قائد الجيش، حيث عينه قبل عام على الرغم من وجود ضباط برتب أعلى. وخلال حكمه الذي دام سبع سنوات، أشرف على مرحلة من النمو الاقتصادي ونجا من ثلاث محاولات اغتيال على الأقل.