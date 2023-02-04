بايدن يعلق على إسقاط المنطاد الصيني

القاهرة - بوابة الوسط

هنأ الرئيس الأميركي جو بايدن، السبت، الجيش بنجاحه في إسقاط منطاد صيني قبالة الساحل الشرقي بعدما حلق لأيام عدة فوق الولايات المتحدة بغرض «التجسس»، وفق تقدير وزارة الدفاع.

وقال بايدن للصحفيين في ماريلاند: «لقد نجحوا في إسقاطه. وأريد أن أثني على طيارينا الذين فعلوا ذلك»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

لويد أوستن: طائرة مقاتلة أسقطت المنطاد الصيني

أعلن وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، السبت، أن طائرة مقاتلة أسقطت المنطاد الصيني الذي كان يحلق فوق الولايات المتحدة منذ عدة أيام، ويشكل وجوده «انتهاكا غير مقبول» للسيادة الأميركية.

وقال لويد أوستن في بيان نقلته الوكالة الفرنسية: «بعد ظهر اليوم، وبناء على أوامر من الرئيس (جو) بايدن، نجحت طائرة مقاتلة أميركية في إسقاط منطاد تجسس على ارتفاع عال تابع لجمهورية الصين الشعبية، في المجال الجوي فوق ساحل كارولاينا الجنوبية».

وأضاف أن بايدن «يضع دائما سلامة الأميركيين أولوية مع الرد بفاعلية على انتهاك غير مقبول لسيادتنا».