وزير الدفاع الأميركي: طائرة مقاتلة أسقطت المنطاد الصيني

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، السبت، أن طائرة مقاتلة أسقطت المنطاد الصيني الذي كان يحلق فوق الولايات المتحدة منذ عدة أيام، ويشكل وجوده «انتهاكا غير مقبول» للسيادة الأميركية.

وقال لويد أوستن في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»: «بعد ظهر اليوم، وبناء على أوامر من الرئيس (جو) بايدن، نجحت طائرة مقاتلة أميركية في إسقاط منطاد تجسس على ارتفاع عال تابع لجمهورية الصين الشعبية، في المجال الجوي فوق ساحل كارولاينا الجنوبية».

وأضاف أن بايدن «يضع دائما سلامة الأميركيين أولوية مع الرد بفاعلية على انتهاك غير مقبول لسيادتنا».