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«الطيران الفيدرالية الأميركية»: إغلاق 3 مطارات لدواع أمنية بعد رصد المنطاد الصيني

القاهرة - بوابة الوسط السبت 04 فبراير 2023, 09:02 مساء
«الطيران الفيدرالية الأميركية»: إغلاق 3 مطارات لدواع أمنية بعد رصد المنطاد الصيني
المنطاد الصيني يحلق فوق أميركا. (الإنترنت)
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أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية أنها أغلقت المجال الجوي في أجزاء من ولاية كارولينا الشمالية وكارولينا الجنوبية، لـ« دعم وزارة الدفاع في جهد يتعلق بالأمن القومي».

وجرى إيقاف جميع العمليات في مطارات تشارلستون وميرتل بيتش وويلمنغتون مؤقتًا بسبب «دعم وزارة الدفاع في جهد يتعلق بالأمن القومي»، بحسب بيان. ورفضت وزراة الدفاع الأميركية التعليق على بيان إدارة الطيران، مؤكدة أنها لا تزال تقوم بتتبع المنطاد الصيني، بحسب «سكاي نيوز».

وجرى رصد المنطاد السبت فوق أجزاء من شارلوت بولاية نورث كارولينا ومقاطعة شمال غرينفيل في ساوث كارولينا.

 خطة لإسقاط منطاد صيني كبير
وفي وقت سابق، قال أربعة مسؤولين لوكالة أسوشيتدبرس إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن «وضعت خطة لإسقاط منطاد صيني كبير يُشتبه في قيامه بالتجسس على الجيش الأمريكي، بمجرد وصوله فوق المحيط الأطلسي حيث يمكن استعادة الحطام».

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وقال المسؤولون، الذين تحدثوا، شريطة عدم الكشف عن هوياتهم لمناقشة العملية الحساسة، «إنه من غير الواضح ما إذا كان الرئيس بايدن قد اتخذ القرار النهائي».

في تصريح مقتضب صدر اليوم السبت، ردًا على سؤال أحد المراسلين حول المنطاد، قال بايدن: «سنتكلف بالأمر».

وكان بايدن يميل إلى إسقاط المنطاد فوق الأرض عندما تم إبلاغه به لأول مرة يوم الثلاثاء، لكن مسؤولي وزارة الدفاع الأميركية «بنتاغون» نصحوا بعدم القيام بذلك، محذرين من أن هناك خطرًا محتملاً يهدد البشر على الأرض يفوق تقييم المكاسب الاستخباراتية الصينية المحتملة.

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