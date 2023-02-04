البرتغال تدرس إرسال دبابات «ليوبارد 2» الألمانية إلى أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا، السبت، أنّ بلاده مستعدة لإرسال دبابات ثقيلة من طراز «ليوبارد 2» إلى أوكرانيا، لكن يتعين عليها أولاً العمل مع ألمانيا لإعادة تأهيل بعض هذه المدرعات.

وقال كوستا لوكالة الأنباء البرتغالية «لوسا» على هامش زيارة إلى جمهورية أفريقيا الوسطى «العملية اللوجستية جارية ونعمل عن كثب مع ألمانيا. في الوقت المناسب، سنكون قادرين على المساهمة في الجهد الجماعي الهادف إلى تزويد أوكرانيا بأفضل الوسائل للدفاع عن نفسها»، وفق «فرانس برس».

وتعهد عدد من الدول الغربية بتسليم دبابات من طراز «ليوبارد 2» ألمانية الصنع إلى كييف، بعد موافقة برلين في نهاية يناير.

دبابات ليوبارد التابعة للجيش البرتغالي ليست في حالة جيدة

وأشار كوستا إلى أن عدد المركبات المدرعة التي يمكن أن توفرها لشبونة «سيُعلن في الوقت المناسب»، لافتاً إلى أنّ الدول الأوروبية المعنية تريد أن تكون قادرة على تسليم هذه الأسلحة «قبل نهاية مارس».

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وذكرت صحيفة «اكسبريسو» الأسبوعية الأسبوع الماضي أن أكثر من نصف دبابات ليوبارد التابعة للجيش البرتغالي البالغ عددها 37 ليست في حالة جيدة. وأكد رئيس الوزراء أن «بعضها لا يعمل، ولهذا السبب يجب أن نعمل مع منتجيها» حتى نتمكن من إمداد أوكرانيا بالدبابات دون تقويض قدرات البرتغال.