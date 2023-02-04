الصين تسجل أكثر من 3 آلاف وفاة مرتبطة بكورونا خلال أسبوع

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الصين في بيان السبت، أن إجمالي عدد الوفيات المرتبطة بـ«كوفيد -19» في المستشفيات بلغ 3278 في الفترة ما بين 27 يناير و2 فبرايرمن العام الجاري.

وأوضح المركز أن 131 توفوا بسبب فشل تنفسي نتيجة الإصابة بفيروس كورونا فيما توفي 3147 نتيجة أمراض أخرى مقترنة بالعدوى، وفق «رويترز».

ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للمرضى الذين توفوا في المستشفيات بسبب كوفيد منذ 8 ديسمبر إلى 82238، وفقا لبيانات المركز.

إنهاء سياسة صفر كوفيد الصارمة

لكن خبراء قالوا إن هذا الرقم أقل بكثير، على الأرجح،من العدد الفعلي لأنه يستثني أولئك الذين يُتوفون في منازلهم، كما أن أطباء أفادوا لـ«رويترز» بأنه طُلب منهم عدم إرجاع سبب الوفيات إلى الإصابة بكوفيد.

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وأنهت الصين على نحو مفاجئ سياسة صفر كوفيد الصارمة في السابع من ديسمبر بعد ثلاث سنوات من فرضها، مما أدى إلى زيادة هائلة في الإصابات في أنحاء الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم.

وقال المركز الأسبوع الماضي إن الوفيات اليومية المرتبطة بكوفيد في المستشفيات انخفضت 79% منذ بلوغ ذروتها في الرابع من يناير عندما سُجلت 4273 وفاة.