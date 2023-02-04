  • Alwasat News
Atwasat

الصين تسجل أكثر من 3 آلاف وفاة مرتبطة بكورونا خلال أسبوع

القاهرة - بوابة الوسط السبت 04 فبراير 2023, 06:39 مساء
الصين تسجل أكثر من 3 آلاف وفاة مرتبطة بكورونا خلال أسبوع
مرضى كوفيد-19 في الصين. (أ ف ب)
alwasat radio

أعلن مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الصين في بيان السبت، أن إجمالي عدد الوفيات المرتبطة بـ«كوفيد -19»  في المستشفيات بلغ 3278 في الفترة ما بين 27 يناير و2 فبرايرمن العام الجاري.

وأوضح المركز أن 131 توفوا بسبب فشل تنفسي نتيجة الإصابة بفيروس كورونا فيما توفي 3147 نتيجة أمراض أخرى مقترنة بالعدوى، وفق «رويترز».

ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للمرضى الذين توفوا في المستشفيات بسبب كوفيد منذ 8 ديسمبر إلى 82238، وفقا لبيانات المركز.

إنهاء سياسة صفر كوفيد الصارمة
لكن خبراء قالوا إن هذا الرقم أقل بكثير، على الأرجح،من العدد الفعلي لأنه يستثني أولئك الذين يُتوفون في منازلهم، كما أن أطباء أفادوا لـ«رويترز» بأنه طُلب منهم عدم إرجاع سبب الوفيات إلى الإصابة بكوفيد.

- تسجيل ملايين الإصابات بـ«كورونا» في مقاطعة خنان الصينية
-  الصين تسجل 12658 وفاة بـ«كوفيد-19» خلال أسبوع

وأنهت الصين على نحو مفاجئ سياسة صفر كوفيد الصارمة في السابع من ديسمبر بعد ثلاث سنوات من فرضها، مما أدى إلى زيادة هائلة في الإصابات في أنحاء الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم.

وقال المركز الأسبوع الماضي إن الوفيات اليومية المرتبطة بكوفيد في المستشفيات انخفضت 79% منذ بلوغ ذروتها في الرابع من يناير عندما سُجلت 4273 وفاة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«ديربي عربي» يجمع الهلال السعودي والوداد المغربي في مونديال الأندية

«ديربي عربي» يجمع الهلال السعودي والوداد المغربي في مونديال الأندية
مدرب بايرن ميونخ: لا أصدق غياب مبابي وقد تكون خدعة من باريس وأحضر نفسي على وجوده

مدرب بايرن ميونخ: لا أصدق غياب مبابي وقد تكون خدعة من باريس وأحضر نفسي على وجوده
الأهلي طرابلس يكمل صفقات الشتاء قبل استئناف إياب الدوري الليبي

الأهلي طرابلس يكمل صفقات الشتاء قبل استئناف إياب الدوري الليبي
«مرموط» الأرصاد الجوية الكندي نفق قبل أن يتنبأ بطول الشتاء

«مرموط» الأرصاد الجوية الكندي نفق قبل أن يتنبأ بطول الشتاء
المزاح السمج يتسبب في انهيار أسهم مطاعم السوشي في البورصة اليابانية

المزاح السمج يتسبب في انهيار أسهم مطاعم السوشي في البورصة اليابانية
كاريكاتير خيري - أميركا ودول أوروبية تتعهد بإمداد أوكرانيا بأسلحة ثقيلة

كاريكاتير خيري - أميركا ودول أوروبية تتعهد بإمداد أوكرانيا بأسلحة ثقيلة
«أسيوشيتد برس»: الولايات المتحدة تسعى لطرد المرتزقة الروس من ليبيا والسودان

«أسيوشيتد برس»: الولايات المتحدة تسعى لطرد المرتزقة الروس من ليبيا والسودان
يصيب بـ«الفشل الكلوي».. تحذير من بصل متداول في الأسوق

يصيب بـ«الفشل الكلوي».. تحذير من بصل متداول في الأسوق
الاتحاد الليبي لكرة الصالات يعلن طريقة توزيع عوائد دخول الجماهير بين الأندية

الاتحاد الليبي لكرة الصالات يعلن طريقة توزيع عوائد دخول الجماهير بين الأندية
إنسان ما قبل التاريخ اصطاد الأفيال مستقيمة الأنياب

إنسان ما قبل التاريخ اصطاد الأفيال مستقيمة الأنياب
مواجهة عربية في كأس العالم للأندية بالمغرب.. الوداد صاحب الأرض يلتقي الهلال

مواجهة عربية في كأس العالم للأندية بالمغرب.. الوداد صاحب الأرض يلتقي الهلال
برمجية «تشات جي بي تي» تثير الانبهار.. والرعب

برمجية «تشات جي بي تي» تثير الانبهار.. والرعب
في «معرض القاهرة».. كيف تغلب المصريون على ارتفاع أسعار الكتب؟

في «معرض القاهرة».. كيف تغلب المصريون على ارتفاع أسعار الكتب؟
بالأسماء.. نشر قوائم المستفيدين بالمرحلة الأولى لمبادرة الإسكان الشبابي

بالأسماء.. نشر قوائم المستفيدين بالمرحلة الأولى لمبادرة الإسكان الشبابي
بالأسماء.. نشر قوائم المستفيدين بالمرحلة الأولى لمبادرة الإسكان الشبابي

بالأسماء.. نشر قوائم المستفيدين بالمرحلة الأولى لمبادرة الإسكان الشبابي
«بنتاغون» يتعقب منطاد تجسس صينيا فوق الولايات المتحدة

«بنتاغون» يتعقب منطاد تجسس صينيا فوق الولايات المتحدة
عزل النائبة الديمقراطية إلهان عمر من لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي

عزل النائبة الديمقراطية إلهان عمر من لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي
الليبية فاطمة مفتاح تنتظر تصويت الجمهور لمواصلة مشوار «أمير الشعراء» (فيديو)

الليبية فاطمة مفتاح تنتظر تصويت الجمهور لمواصلة مشوار «أمير الشعراء» (فيديو)
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
13 قتيلا في مئتي حريق بغابات تشيلي
13 قتيلا في مئتي حريق بغابات تشيلي
أوكرانيا وروسيا تتبادلان أسرى حرب وإعادة جثتي متطوعين بريطانيين
أوكرانيا وروسيا تتبادلان أسرى حرب وإعادة جثتي متطوعين بريطانيين
زلزال بقوة 5.9 درجة يهز منطقة شرق غينيا الجديدة
زلزال بقوة 5.9 درجة يهز منطقة شرق غينيا الجديدة
البرازيل تغرق حاملة طائرات قديمة ملوثة بمواد سامة في المحيط الأطلسي
البرازيل تغرق حاملة طائرات قديمة ملوثة بمواد سامة في المحيط ...
«المنطاد الصيني» يلبد أجواء التقارب بين واشنطن وبكين
«المنطاد الصيني» يلبد أجواء التقارب بين واشنطن وبكين
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ماكرون: ألمانيا وفرنسا يجب أن تكونا رائدتين في إعادة تأسيس أوروبا
ماكرون: ألمانيا وفرنسا يجب أن تكونا رائدتين في إعادة تأسيس ......
زلزال بقوة 7.2 درجة يضرب شرق إندونيسيا
زلزال بقوة 7.2 درجة يضرب شرق إندونيسيا...
السويد: القصف الروسي على مبنى سكني في دنيبرو «جريمة حرب»
السويد: القصف الروسي على مبنى سكني في دنيبرو «جريمة حرب»...
«شولتس»: مستقبل أوروبا يعتمد على المحرّك الفرنسي- الألماني
«شولتس»: مستقبل أوروبا يعتمد على المحرّك الفرنسي- الألماني...
الكرملين ينفي قصف القوات الروسية مبنى سكنيا في دنيبرو الأوكرانية
الكرملين ينفي قصف القوات الروسية مبنى سكنيا في دنيبرو ......
المزيد
البرتغال تدرس إرسال دبابات «ليوبارد 2» الألمانية إلى أوكرانيا
البرتغال تدرس إرسال دبابات «ليوبارد 2» الألمانية إلى ......
الصين تسجل أكثر من 3 آلاف وفاة مرتبطة بكورونا خلال أسبوع
الصين تسجل أكثر من 3 آلاف وفاة مرتبطة بكورونا خلال أسبوع...
المجلس العسكري: بوركينا فاسو لم تقطع العلاقات مع فرنسا ولا وجود لـ«فاغنر»
المجلس العسكري: بوركينا فاسو لم تقطع العلاقات مع فرنسا ولا ......
«المنطاد الصيني» يلبد أجواء التقارب بين واشنطن وبكين
«المنطاد الصيني» يلبد أجواء التقارب بين واشنطن وبكين...
البرازيل تغرق حاملة طائرات قديمة ملوثة بمواد سامة في المحيط الأطلسي
البرازيل تغرق حاملة طائرات قديمة ملوثة بمواد سامة في المحيط ......
المزيد