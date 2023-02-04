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ميدفيديف: المزيد من الأسلحة الأميركية يعني «احتراق» أوكرانيا بأكملها

القاهرة - بوابة الوسط السبت 04 فبراير 2023, 03:37 مساء
ميدفيديف: المزيد من الأسلحة الأميركية يعني «احتراق» أوكرانيا بأكملها
الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف، (الإنترنت)
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قال الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف، إن إمداد أوكرانيا بأسلحة أميركية أكثر تطورا، سيؤدي فقط إلى توجيه موسكو مزيدا من الضربات الانتقامية، في إطار العقيدة النووية الروسية.

ونقلت عنه الصحفية نادانا فريدريكسون، قوله في مقابلة أجرتها معه «كل (أجزاء) أوكرانيا التي ما زالت تحت حكم كييف ستحترق»، حسب وكالة «يورو نيوز».

وسألت الصحفية ميدفيديف، وهو نائب رئيس مجلس الأمن، وأصبح أحد أكثر الشخصيات تأييدا للحرب في روسيا منذ غزوها لأوكرانيا، عما إذا كان استخدام الأسلحة طويلة المدى قد يجبر موسكو على التفاوض مع كييف، فأجاب، في تعليقات نشرتها فريدريكسون على قناتها على تلغرام، «ستكون النتيجة عكس ذلك تماما».

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الجمعة، أن حزمة مساعدات عسكرية قيمتها 2.175 مليار دولار، تشمل صاروخا جديدا من شأنه أن يزيد مدى الضربات الأوكرانية إلى المثل.

تلويح برد نووي
وبينما تقترب الذكرى الأولى للغزو في 24 فبراير، عانت القوات الروسية من انتكاسات على مدى الأشهر الثمانية الماضية، ولا تسيطر بشكل كامل على أي من المناطق الأوكرانية الأربع التي أعلنت موسكو من جانب واحد، أنها جزء من روسيا.

ويصور الرئيس فلاديمير بوتين، الحملة الروسية في أوكرانيا على أنها دفاع عن وجود بلاده أمام الغرب العدواني، على حد وصفه، ولوح عدة مرات، مثل ميدفيديف، برد نووي، قائلا إن روسيا ستستخدم جميع الوسائل المتاحة لحماية نفسها وشعبها.

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وردا على سؤال عما سيحدث إذا كانت الأسلحة التي تعهدت واشنطن بإرسالها إلى أوكرانيا ستضرب شبه جزيرة القرم، التي استولت عليها روسيا من أوكرانيا في 2014، أو ستصل إلى عمق روسيا، قال ميدفيديف إن بوتين تناول الأمر بوضوح، «نحن لا نضع لأنفسنا أي حدود ونحن مستعدون، اعتمادا على طبيعة التهديدات، لاستخدام جميع أنواع الأسلحة، وذلك وفقا لوثائق عقيدتنا، بما يشمل أساسيات الردع النووي»، مضيفا «يمكنني أن أؤكد لكم أن الرد سيكون سريعا وصارما وحاسما».

وتسمح العقيدة النووية الروسية بتوجيه ضربة نووية، بعد «العدوان على روسيا الاتحادية بالأسلحة التقليدية عندما يكون وجود الدولة ذاته مهددا».

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