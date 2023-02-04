السلطات الأوكرانية تداهم منازل وزير الداخلية السابق وشخصيات عامة في إطار مكافحة الفساد

القاهرة - بوابة الوسط

نفّذت السلطات الأوكرانية، الأربعاء، سلسلة مداهمات وعمليات أمنية، استهدفت شخصية نافذة وإدارات ومسؤولين في إطار مكافحة الفساد المستشري في البلد، خصوصًا في مجال إمدادات الجيش، في خضمّ الحرب مع روسيا.

ونقلت وكالة «يورو نيوز» عن ديفيد أراخاميا، زعيم حزب الرئيس الأوكراني، قوله عبر «تلغرام»، أن العمليات التي نفّذتها الشرطة استهدفت خصوصًا الملياردير إيغور كولومويسكي، ووزير الداخلية السابق أرسين أفاكوف، ومكتب الضرائب الأوكراني، فيما عُلّقت مهام إدارة الجمارك، وشملت زيارات المحققين أيضًا منازل ومكاتب مسؤولين كبار في وزارة الدفاع.