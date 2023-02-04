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باكستان تطلب وساطة المرشد الأعلى لطالبان في أفغانستان بعد تفجير مسجد بيشاور

القاهرة - بوابة الوسط السبت 04 فبراير 2023, 02:41 مساء
باكستان تطلب وساطة المرشد الأعلى لطالبان في أفغانستان بعد تفجير مسجد بيشاور
مسؤولون أمنيون يتفقدون موقع انفجار في مسجد داخل مقر الشرطة في بيشاور بشمال غرب باكستان. (الإنترنت)
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ستطلب إسلام أباد من المرشد الأعلى لحركة طالبان في أفغانستان، التوسط لدى مقاتلي طالبان باكستان، بعد اعتداء طال مسجدا في بيشاور، الإثنين وأسفر عن مقتل 84 شخصًا، على ما أعلن مسؤولون، السبت.

ومنذ عودة طالبان إلى السلطة في كابول، تشهد باكستان تصاعدا حادا للهجمات في المناطق الحدودية مع أفغانستان، حيث تسمح وعورة المكان بعدم رصد المسلحين.

وعزت الشرطة هجوم الإثنين إلى جماعة الأحرار، وهي فصيل أشد تطرفا تابع لطالبان باكستان، التي نفت مسؤوليتها عن الهجوم.

وترتبط طالبان باكستان بأهداف مشتركة مع حركة طالبان الأفغانية، بقيادة هبة الله أخوندزادة، الذي يدير البلاد من قندهار (جنوب)، معقل الحركة.

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وقال فيصل كريم كوندي، مستشار رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الخاص، السبت إنه سيجرى إرسال وفود إلى طهران وكابول «لمطالبتهما بضمان عدم استخدام الإرهابيين لأراضيهما ضد باكستان».

«شخصيات رفيعة المستوى جدا»
وأوضح مسؤول في الشرطة الباكستانية في ولاية خيبر بختونخوا، حيث وقع هجوم الإثنين، لوكالة «فرانس برس» أن وفد كابول سيجتمع «مع شخصيات رفيعة المستوى جدا».

وأضاف المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، «عندما نتحدث عن شخصية رفيعة المستوى جدا، فإننا نعني.. الزعيم الأفغاني هبة الله أخوندزادة».

ولم يرد المسؤولون الأفغان على طلبات وكالة «فرانس برس»، بالتعليق على الفور.

والأربعاء، حذر وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي، من أن باكستان يجب ألا «تلقي باللائمة على الآخرين».

وخلال التدخل الأميركي الذي استمر لعقدين في أفغانستان، اتُهمت إسلام أباد بدعم طالبان الأفغانية سرا، على الرغم من تحالفها العسكري مع الولايات المتحدة.

عودة نشاط حركة طالبان باكستان
لكن منذ عودة طالبان إلى السلطة في كابول العام 2021، تدهورت العلاقات، خصوصا بعد عودة نشاط حركة طالبان باكستان.

وقتلت حركة طالبان باكستان التي أسسها مسلحون باكستانيون متحالفون مع القاعدة، عشرات الآلاف من المدنيين الباكستانيين وقوات الأمن في أقل من عشر سنوات.

وأدت عملية عسكرية بدأت في 2014 إلى طرد المسلحين باتجاه الحدود الجبلية مع أفغانستان.

وأشار تقرير أصدره مجلس الأمن الدولي في مايو 2022، إلى أن حركة طالبان باكستان التي حاولت اغتيال الباكستانية ملالا يوسفزاي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، هي من أكثر الجماعات المتشددة الأجنبية في أفغانستان «استفادة من عودة طالبان إلى السلطة».

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