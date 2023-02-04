  • Alwasat News
Atwasat

إيران تنتقد مدير الوكالة الذرية مجددا بعد تقرير أجهزة الطرد

القاهرة - بوابة الوسط السبت 04 فبراير 2023, 02:17 مساء
إيران تنتقد مدير الوكالة الذرية مجددا بعد تقرير أجهزة الطرد
شعار الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، 13 سبتمبر 2021. (أ ف ب)
alwasat radio

انتقدت إيران التصرف «غير المقبول»، للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي، في أعقاب تقرير للوكالة الأممية عن تعديلات على أجهزة طرد مركزي، تؤكد طهران أنه استند إلى خطأ من أحد المفتشين الدوليين.

تأتي الانتقادات الجديدة بعد زهاء أسبوعين من إعلان غروسي، عزمه التوجه لطهران خلال فبراير الحالي، لحضّ إيران على زيادة تعاونها بشأن أنشطتها النووية، بعد تقليصه منذ أشهر في ظل توترات بين طهران وكل من الوكالة وأطراف غربية، وفي ظل جمود يسود مباحثات إحياء الاتفاق الدولي للعام 2015 بشأن برنامج إيران النووي، حسب وكالة «فرانس برس».

وأوردت الوكالة في تقرير سري هذا الأسبوع، أن إيران أدخلت تعديلا جوهريا على الربط بين سلسلتين تعاقبيتين من أجهزة الطرد لتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60% في منشأة فوردو، دون الإبلاغ عن ذلك بشكل مسبق.

«تصرف غير احترافي وغير مقبول»
وردت المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية بأن التقرير يعود إلى «خطأ» من مفتّش دولي، وأن المسألة تم «إيضاحها» قبل صدور التقرير إلى الدول الأعضاء.

والسبت، نقلت وكالة «إرنا» الرسمية عن رئيس المنظمة الإيرانية محمد إسلامي، قوله «بعثنا برسالة إلى الوكالة بأن المفتش (...) ارتكب خطأ ورفع تقريرا غير دقيق. لكن مجددا، قام المدير العام للوكالة بنشر ذلك عبر الإعلام».

- ماكرون يندد بـ«الاندفاع المتهور» لإيران في برنامجها النووي

وأضاف «هذا التصرف غير احترافي وغير مقبول، ونأمل في ألا يواصل المدير العام للوكالة هذه الممارسة، لأن هذا الأمر غير مقبول حيال سمعة الوكالة».

وأورد تقرير الوكالة بأن المفتشين اكتشفوا خلال عملية تفتيش غير معلنة في 21 يناير، أن «سلسلتي طرد مركزي من طراز (آي آر-6).. مترابطتان بطريقة تختلف اختلافًا جوهريًا عن طريقة التشغيل التي أعلنتها إيران للوكالة»، مضيفة أن إيران استخدمت هاتين السلسلتين منذ أواخر العام 2021، لإنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة تصل لـ60%.

تصريحات «غير كافية»
وفي بيان مشترك الجمعة، رأت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، أن التصريحات الإيرانية عن استناد التقرير الأممي إلى خطأ من أحد المفتشين الدوليين، «غير كافية».

وقالت هذه الدول، وهي من أطراف اتفاق 2015، إن التغيير «يتعارض مع التزامات إيران»، وإن «عدم الإخطار المسبق يضعف طاقة الوكالة على الحفاظ على قدرة الكشف السريع في المنشآت النووية الإيرانية».

وأبدى غروسي في 24 يناير، عزمه زيارة إيران لإجراء حوار سياسي «تشتدّ الحاجة له»، مع الجمهورية الإسلامية، في ظل جمود مباحثات إحياء اتفاق العام 2015.

وأتاح الاتفاق تقييد أنشطة طهران النووية، مقابل رفع عقوبات مفروضة عليها، إلا أن مفاعيله باتت في حكم اللاغية مذ أن قرر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب سحب بلاده أحاديا منه في 2018، معيدا فرض عقوبات قاسية على طهران، التي ردت ببدء التراجع عن غالبية التزاماتها الأساسية.

واعتبارا من أبريل 2021، أجرت طهران والقوى الكبرى، بتنسيق من الاتحاد الأوروبي ومشاركة أميركية غير مباشرة، مباحثات لإحياء الاتفاق، الا أنها تعثّرت منذ سبتمبر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأهلي طرابلس يكمل صفقات الشتاء قبل استئناف إياب الدوري الليبي

الأهلي طرابلس يكمل صفقات الشتاء قبل استئناف إياب الدوري الليبي
«مرموط» الأرصاد الجوية الكندي نفق قبل أن يتنبأ بطول الشتاء

«مرموط» الأرصاد الجوية الكندي نفق قبل أن يتنبأ بطول الشتاء
المزاح السمج يتسبب في انهيار أسهم مطاعم السوشي في البورصة اليابانية

المزاح السمج يتسبب في انهيار أسهم مطاعم السوشي في البورصة اليابانية
كاريكاتير خيري - أميركا ودول أوروبية تتعهد بإمداد أوكرانيا بأسلحة ثقيلة

كاريكاتير خيري - أميركا ودول أوروبية تتعهد بإمداد أوكرانيا بأسلحة ثقيلة
يصيب بـ«الفشل الكلوي».. تحذير من بصل متداول في الأسوق

يصيب بـ«الفشل الكلوي».. تحذير من بصل متداول في الأسوق
الاتحاد الليبي لكرة الصالات يعلن طريقة توزيع عوائد دخول الجماهير بين الأندية

الاتحاد الليبي لكرة الصالات يعلن طريقة توزيع عوائد دخول الجماهير بين الأندية
إنسان ما قبل التاريخ اصطاد الأفيال مستقيمة الأنياب

إنسان ما قبل التاريخ اصطاد الأفيال مستقيمة الأنياب
مواجهة عربية في كأس العالم للأندية بالمغرب.. الوداد صاحب الأرض يلتقي الهلال

مواجهة عربية في كأس العالم للأندية بالمغرب.. الوداد صاحب الأرض يلتقي الهلال
برمجية «تشات جي بي تي» تثير الانبهار.. والرعب

برمجية «تشات جي بي تي» تثير الانبهار.. والرعب
في «معرض القاهرة».. كيف تغلب المصريون على ارتفاع أسعار الكتب؟

في «معرض القاهرة».. كيف تغلب المصريون على ارتفاع أسعار الكتب؟
بالأسماء.. نشر قوائم المستفيدين بالمرحلة الأولى لمبادرة الإسكان الشبابي

بالأسماء.. نشر قوائم المستفيدين بالمرحلة الأولى لمبادرة الإسكان الشبابي
بالأسماء.. نشر قوائم المستفيدين بالمرحلة الأولى لمبادرة الإسكان الشبابي

بالأسماء.. نشر قوائم المستفيدين بالمرحلة الأولى لمبادرة الإسكان الشبابي
«بنتاغون» يتعقب منطاد تجسس صينيا فوق الولايات المتحدة

«بنتاغون» يتعقب منطاد تجسس صينيا فوق الولايات المتحدة
عزل النائبة الديمقراطية إلهان عمر من لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي

عزل النائبة الديمقراطية إلهان عمر من لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي
الليبية فاطمة مفتاح تنتظر تصويت الجمهور لمواصلة مشوار «أمير الشعراء» (فيديو)

الليبية فاطمة مفتاح تنتظر تصويت الجمهور لمواصلة مشوار «أمير الشعراء» (فيديو)
في العدد 376: توابع «صفقة إيني».. وتفاصيل اتفاقية الزوارق الخمسة

في العدد 376: توابع «صفقة إيني».. وتفاصيل اتفاقية الزوارق الخمسة
بوتين: روسيا مهددة مجددا بدبابات ألمانية

بوتين: روسيا مهددة مجددا بدبابات ألمانية
شاهد: الدبيبة يعلن تنفيذ المرحلة الأولى لمبادرة الإسكان الشبابي وقطع الأراضي

شاهد: الدبيبة يعلن تنفيذ المرحلة الأولى لمبادرة الإسكان الشبابي وقطع الأراضي
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
إيران تنتقد مدير الوكالة الذرية مجددا بعد تقرير أجهزة الطرد
إيران تنتقد مدير الوكالة الذرية مجددا بعد تقرير أجهزة الطرد
باكستان تطلب وساطة المرشد الأعلى لطالبان في أفغانستان بعد تفجير مسجد بيشاور
باكستان تطلب وساطة المرشد الأعلى لطالبان في أفغانستان بعد تفجير ...
السلطات الأوكرانية تداهم منازل وزير الداخلية السابق وشخصيات عامة في إطار مكافحة الفساد
السلطات الأوكرانية تداهم منازل وزير الداخلية السابق وشخصيات عامة ...
رئيس وزراء أوكرانيا: حادث خطير يتسبب في انقطاع الكهرباء بأوديسا
رئيس وزراء أوكرانيا: حادث خطير يتسبب في انقطاع الكهرباء بأوديسا
ميدفيديف: المزيد من الأسلحة الأميركية يعني «احتراق» أوكرانيا بأكملها
ميدفيديف: المزيد من الأسلحة الأميركية يعني «احتراق» أوكرانيا ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ماكرون: ألمانيا وفرنسا يجب أن تكونا رائدتين في إعادة تأسيس أوروبا
ماكرون: ألمانيا وفرنسا يجب أن تكونا رائدتين في إعادة تأسيس ......
زلزال بقوة 7.2 درجة يضرب شرق إندونيسيا
زلزال بقوة 7.2 درجة يضرب شرق إندونيسيا...
السويد: القصف الروسي على مبنى سكني في دنيبرو «جريمة حرب»
السويد: القصف الروسي على مبنى سكني في دنيبرو «جريمة حرب»...
«شولتس»: مستقبل أوروبا يعتمد على المحرّك الفرنسي- الألماني
«شولتس»: مستقبل أوروبا يعتمد على المحرّك الفرنسي- الألماني...
الكرملين ينفي قصف القوات الروسية مبنى سكنيا في دنيبرو الأوكرانية
الكرملين ينفي قصف القوات الروسية مبنى سكنيا في دنيبرو ......
المزيد
زلزال بقوة 5.9 درجة يهز منطقة شرق غينيا الجديدة
زلزال بقوة 5.9 درجة يهز منطقة شرق غينيا الجديدة...
أوكرانيا وروسيا تتبادلان أسرى حرب وإعادة جثتي متطوعين بريطانيين
أوكرانيا وروسيا تتبادلان أسرى حرب وإعادة جثتي متطوعين ......
13 قتيلا في مئتي حريق بغابات تشيلي
13 قتيلا في مئتي حريق بغابات تشيلي...
ميدفيديف: المزيد من الأسلحة الأميركية يعني «احتراق» أوكرانيا بأكملها
ميدفيديف: المزيد من الأسلحة الأميركية يعني «احتراق» أوكرانيا......
رئيس وزراء أوكرانيا: حادث خطير يتسبب في انقطاع الكهرباء بأوديسا
رئيس وزراء أوكرانيا: حادث خطير يتسبب في انقطاع الكهرباء ......
المزيد