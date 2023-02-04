مسؤول أميركي: واشنطن حذرت تركيا بشأن صادرات «يمكن أن تعزز المجهود الحربي الروسي»

القاهرة - بوابة الوسط

قال مسؤول أميركي كبير، إن بلاده حذرت تركيا خلال اليومين الماضيين من تصدير مواد كيماوية ورقائق دقيقة ومنتجات أخرى إلى روسيا، يمكن أن تستخدمها في مجهودها الحربي بأوكرانيا، مضيفا أن واشنطن قد تتحرك لتطبيق القيود المفروضة حاليا.

والتقى كبير مسؤولي العقوبات في وزارة الخزانة الأميركية، براين نيلسون، مسؤولين من الحكومة والقطاع الخاص في تركيا يومي الخميس والجمعة، للحث على مزيد من التعاون في عرقلة تدفق هذه السلع، وفق وكالة «يورو نيوز».

وقال المسؤول الأميركي، الذي طلب عدم الكشف عن هويته حتى يناقش المحادثات، إن نيلسون ووفدا معه سلطوا الضوء خلال الاجتماعات التي عقدت في أنقرة وإسطنبول، على صادرات بعشرات الملايين من الدولارات إلى روسيا تثير قلقا.

«روسيا تسعى للاستفادة من العلاقات التاريخية مع تركيا»

وأضاف «ليست مفاجأة.. أن تسعى روسيا بقوة للاستفادة من العلاقات الاقتصادية التاريخية التي تربطها بتركيا.. السؤال هو ماذا سيكون الرد التركي؟».

وتعارض أنقرة، العضو في حلف شمال الأطلسي، العقوبات الواسعة على روسيا من حيث المبدأ، لكنها تقول إنه لن يجرى التهرب منها في تركيا، وحثت الغرب على تقديم أدلة.

- مسؤول أميركي يحذر دول الشرق الأوسط من عدم الامتثال للعقوبات

وطبقت الدول الغربية ضوابط على الصادرات وعقوبات بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي بدأ قبل نحو عام، ومع ذلك، ظلت قنوات التوريد مفتوحة من هونغ كونغ وتركيا ومراكز تجارية أخرى.

ونقلا عن سجلات الجمارك الروسية، ذكرت «رويترز» في ديسمبر الماضي، أن مكونات لأجهزة الكمبيوتر ومكونات إلكترونية أخرى، بقيمة لا تقل عن 2.6 مليار دولار تدفقت إلى روسيا خلال سبعة أشهر حتى 31 أكتوبر.

وصنعت شركات غربية ما قيمته 777 مليون دولار على الأقل من هذه المنتجات، وعُثر على رقائق من إنتاج هذه الشركات في أنظمة الأسلحة الروسية.