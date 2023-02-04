فرنسا: باريس وروما مستعدتان لتسليم نظام دفاع صاروخي لأوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزارة الدفاع الفرنسية إن باريس وروما، تضعان اللمسات الأخيرة على محادثات فنية لتسليم مشترك لنظام الدفاع الجوي «سامب تي-مامبا» إلى أوكرانيا في ربيع العام 2023.

وأوضح بيان للوزارة، بعد اتصال هاتفي بين وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو ونظيره الإيطالي جويدو كروسيتو، إن «هذا يسمح لأوكرانيا بالدفاع عن نفسها ضد هجمات الطائرات المسيرة والصواريخ والطائرات الروسية من خلال تغطية جزء كبير من الأراضي الأوكرانية»، وفق «رويترز».

ويمكن للنظام تتبع عشرات الأهداف واعتراض 10 في وقت واحد.

ألمانيا تسمح للمصنعين بإرسال دبابات «ليوبارد 1» القتالية لأوكرانيا

والجمعة، سمحت ألمانيا للمصنّعين لديها بإرسال دبابات «ليوبارد 1» القتالية لأوكرانيا في الوقت الذي تسعى فيه كييف، للحصول على أسلحة أكثر تقدمًا للتصدّي للقوات الروسية، حسبما قال الناطق باسم الحكومة الألمانية ستيفن هيبيشترايت.

- الحكومة الألمانية تسمح للمصنّعين بإرسال دبابات «ليوبارد 1» لأوكرانيا

ولدى سؤاله في مؤتمر صحفي عن دبابات «ليوبارد 1»، قال هيبيشترايت: «يمكنني أن أؤكد (...) أنه تمّ إصدار رخصة تصدير»، لكنه رفض تقديم المزيد من التفاصيل، حسب وكالة «فرانس برس».