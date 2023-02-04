الرئيس الكولومبي يدعو أنصاره إلى التظاهر لدعم إصلاحاته

القاهرة - بوابة الوسط

دعا الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، الكولومبيين إلى التظاهر في 14 فبراير الحالي، لدعم إصلاحه للنظام الصحّي، بينما يتوقع أن تتظاهر المعارضة اليمينية في اليوم التالي لرفض سياسة رئيس الدولة.

وكتب الرئيس اليساري على حسابه على «تويتر»، «انضمّوا إليّ في 14 فبراير.. فلتكُن الصحة لجميع الشعب الكولومبي.. من ساحة بوليفار في بوغوتا، سأتحدث إلى الكولومبيين المحتشدين في جميع الساحات العامة في البلاد. لقد وصل التغيير وإصلاحاته»، وفق وكالة «فرانس برس».

ومنذ وصوله إلى السلطة في أغسطس، قدم بيترو مجموعة إصلاحات طموحة يأمل في تنفيذها خلال السنوات الأربع التي سيمضيها في منصبه (2022-2026)، وهي إلغاء مشاركة القطاع الخاص في خدمات الصحة، ووقف عقود التنقيب المستقبلية عن الغاز وتغيير نظام التقاعد والعمل، إضافة إلى أمور أخرى.

تشكيك في بعض المشاريع

وشكك أعضاء في الائتلاف الحكومي في مقدمتهم الليبراليون، في بعض هذه المشاريع، في الوقت الذي أثار فيه إصلاح النظام الصحي خصوصاً احتجاجات متزايدة في الأيام الأخيرة.

وفي السياق ذاته، أعرب وزير التعليم أليخاندرو غافيريا، الذي كان وزيرا للصحة بين عامي 2012 و2018، عن اعتراضاته علنا على الإصلاح، معتبرا أنّ «النظام الحالي هو ثمرة ثلاثين عاما من الابتكار والعمل الجماعي.. تدميره سيكون بمثابة انتحار».

دعوة لتظاهرات ضد الحكومة اليسارية

من جهته، دعا حزب الوسط الديمقراطي اليميني، بقيادة الرئيس السابق ألفارو أوريبي (2002-2010)، إلى تظاهرات في اليوم التالي ضدّ الحكومة اليسارية الأولى في تاريخ كولومبيا.

وقالت السناتور في هذا الحزب بالوما فالنسيا، عبر «تويتر»، «في 15 فبراير، سننزل إلى الشارع، لن نقبل بالمقترحات الهادفة إلى تدمير النظام الصحي ومنع استغلال المحروقات لدينا».

وكان من المقرّر تنظيم تظاهرات المعارضة في 14 فبراير، ولكن جرى تأجيلها ليوم واحد، بعد دعوة الرئيس مناصريه للتظاهر في اليوم نفسه.

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ويسعى الرئيس بيترو، النشِط جدا على شبكات التواصل الاجتماعي، للحصول على المزيد من الدعم مع بدء النظر في مشاريع القوانين هذه في الكونغرس.

وأثارت مبادرات أخرى للرئيس نقاشات محتدمة في الأيام الأخيرة، فقد أعلن بيترو أنه يريد تعديل مشروع مترو بوغوتا، بحيث يكون تحت الأرض وليس فوقها كما هو وارد في مخطّط البناء الذي ينفذ حاليا.

واحتجّت رئيسة بلدية العاصمة التي تنتمي إلى اليسار الوسط كلوديا لوبيس، على هذا الطلب، معتبرة أنه تأخير إضافي لمشروع كان قيد الإعداد منذ عقود في مدينة يبلغ عدد سكانها ثمانية ملايين نسمة غالبا ما تشهد زحمة سير خانقة.