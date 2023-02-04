  • Alwasat News
Atwasat

الاحتفاء بقرنق بطل تحرير جنوب السودان خلال زيارة البابا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 04 فبراير 2023, 08:31 صباحا
الاحتفاء بقرنق بطل تحرير جنوب السودان خلال زيارة البابا
رئيس جنوب السودان السابق جون قرنق. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

 يرأس بابا الفاتيكان فرنسيس صلاة عند ضريح رئيس جنوب السودان السابق جون قرنق، اليوم السبت، في اعتراف بأهمية، ربما الزعيم الذي كان يمكنه ضمان الوحدة لجنوب السودان، وفق وكالة «رويترز».

ولقي قرنق حتفه في حادث تحطم طائرة هليكوبتر في يوليو 2005 بعد أقل من شهر من توليه رئاسة منطقة جنوب السودان المتمتعة بالحكم الذاتي، والتي قادها في تمرد ضد الحكومة المركزية في السودان منذ عقدين. وصوت جنوب الذي تقطنه أغلبية مسيحية ووثنية في استفتاء بعد ست سنوات للانفصال عن الشمال الذي تقطنه أغلبية مسلمة.

وعندما حصل جنوب السودان على استقلاله في التاسع من يوليو 2011 تدفق عشرات الآلاف على ضريح قرنق في العاصمة الجديدة جوبا للاحتفال. لكن افتقد جنوب السودان جاذبيته وحنكته السياسية بشدة في السنوات التالية مع سقوط البلاد في براثن حرب أهلية.

لم نصوت من أجل انفصال جنوب السودان
وقال جون مانجا (33 عاما‭‭(‬‬ وهو سائق دراجة نارية أجرة في جوبا «لم نصوت من أجل الانفصال كي نتقاتل فيما بيننا. لا أعتقد أن هذا ما كان يقاتل من أجله قرنق».

ولقى مئات الآلاف حتفهم نتيجة الحرب التي دارت إلى حد كبير على أسس عرقية وأدت إلى الجوع والمرض في الفترة من 2013 إلى 2018.

وتهدف زيارة البابا إلى حد ما إلى دعم اتفاق سلام أبرم العام 2018 وأدى إلى تقليص العنف، لكنه شهد تأجيل بنود مهمة أو تجاهلها تماما مما أثار مخاوف من العودة إلى حرب شاملة.

وفي أحدث مؤشر على حالة السلام المحفوفة بمخاطر، لقي 27 شخصا حتفهم في الولاية الاستوائية الوسطى يوم الخميس قبل يوم من وصول البابا إلى البلاد، في أعمال عنف متبادلة بين رعاة ماشية وأعضاء جماعة مسلحة حسبما قال مسؤول.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - أميركا ودول أوروبية تتعهد بإمداد أوكرانيا بأسلحة ثقيلة

كاريكاتير خيري - أميركا ودول أوروبية تتعهد بإمداد أوكرانيا بأسلحة ثقيلة
الاتحاد الليبي لكرة الصالات يعلن طريقة توزيع عوائد دخول الجماهير بين الأندية

الاتحاد الليبي لكرة الصالات يعلن طريقة توزيع عوائد دخول الجماهير بين الأندية
إنسان ما قبل التاريخ اصطاد الأفيال مستقيمة الأنياب

إنسان ما قبل التاريخ اصطاد الأفيال مستقيمة الأنياب
مواجهة عربية في كأس العالم للأندية بالمغرب.. الوداد صاحب الأرض يلتقي الهلال

مواجهة عربية في كأس العالم للأندية بالمغرب.. الوداد صاحب الأرض يلتقي الهلال
في «معرض القاهرة».. كيف تغلب المصريون على ارتفاع أسعار الكتب؟

في «معرض القاهرة».. كيف تغلب المصريون على ارتفاع أسعار الكتب؟
بالأسماء.. نشر قوائم المستفيدين بالمرحلة الأولى لمبادرة الإسكان الشبابي

بالأسماء.. نشر قوائم المستفيدين بالمرحلة الأولى لمبادرة الإسكان الشبابي
بالأسماء.. نشر قوائم المستفيدين بالمرحلة الأولى لمبادرة الإسكان الشبابي

بالأسماء.. نشر قوائم المستفيدين بالمرحلة الأولى لمبادرة الإسكان الشبابي
«بنتاغون» يتعقب منطاد تجسس صينيا فوق الولايات المتحدة

«بنتاغون» يتعقب منطاد تجسس صينيا فوق الولايات المتحدة
عزل النائبة الديمقراطية إلهان عمر من لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي

عزل النائبة الديمقراطية إلهان عمر من لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي
الليبية فاطمة مفتاح تنتظر تصويت الجمهور لمواصلة مشوار «أمير الشعراء» (فيديو)

الليبية فاطمة مفتاح تنتظر تصويت الجمهور لمواصلة مشوار «أمير الشعراء» (فيديو)
في العدد 376: توابع «صفقة إيني».. وتفاصيل اتفاقية الزوارق الخمسة

في العدد 376: توابع «صفقة إيني».. وتفاصيل اتفاقية الزوارق الخمسة
بوتين: روسيا مهددة مجددا بدبابات ألمانية

بوتين: روسيا مهددة مجددا بدبابات ألمانية
شاهد: الدبيبة يعلن تنفيذ المرحلة الأولى لمبادرة الإسكان الشبابي وقطع الأراضي

شاهد: الدبيبة يعلن تنفيذ المرحلة الأولى لمبادرة الإسكان الشبابي وقطع الأراضي
البريطانيون يلجأون إلى المكتبات للاحتماء من البرد

البريطانيون يلجأون إلى المكتبات للاحتماء من البرد
باحثة ترصد «الصفقات السرية» في ليبيا.. ومصير الـ6 مليارات دولار

باحثة ترصد «الصفقات السرية» في ليبيا.. ومصير الـ6 مليارات دولار
كاريكاتير خيري - «nutlibya»!

كاريكاتير خيري - «nutlibya»!
ليبيون ينعون الشاعر حسن بودردية ويتذكرون قصائده

ليبيون ينعون الشاعر حسن بودردية ويتذكرون قصائده
«بوابة الوسط» تستعرض رؤية الاتحاد الليبي لكرة القدم داخل الصالات بالموسم الجديد

«بوابة الوسط» تستعرض رؤية الاتحاد الليبي لكرة القدم داخل الصالات بالموسم الجديد
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
الاحتفاء بقرنق بطل تحرير جنوب السودان خلال زيارة البابا
الاحتفاء بقرنق بطل تحرير جنوب السودان خلال زيارة البابا
بكين: وسائل الإعلام الأميركية والسياسيون استخدموا حادثة المنطاد «ذريعة لتشويه صورة الصين»
بكين: وسائل الإعلام الأميركية والسياسيون استخدموا حادثة المنطاد ...
برلمان بيرو يمنع أي نقاش بشأن انتخابات مبكرة حتى أغسطس
برلمان بيرو يمنع أي نقاش بشأن انتخابات مبكرة حتى أغسطس
50 درجة تحت الصفر.. برد قطبي تاريخي يضرب الولايات المتحدة وكندا
50 درجة تحت الصفر.. برد قطبي تاريخي يضرب الولايات المتحدة وكندا
الرئيس الكولومبي يدعو أنصاره إلى التظاهر لدعم إصلاحاته
الرئيس الكولومبي يدعو أنصاره إلى التظاهر لدعم إصلاحاته
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ماكرون: ألمانيا وفرنسا يجب أن تكونا رائدتين في إعادة تأسيس أوروبا
ماكرون: ألمانيا وفرنسا يجب أن تكونا رائدتين في إعادة تأسيس ......
زلزال بقوة 7.2 درجة يضرب شرق إندونيسيا
زلزال بقوة 7.2 درجة يضرب شرق إندونيسيا...
السويد: القصف الروسي على مبنى سكني في دنيبرو «جريمة حرب»
السويد: القصف الروسي على مبنى سكني في دنيبرو «جريمة حرب»...
«شولتس»: مستقبل أوروبا يعتمد على المحرّك الفرنسي- الألماني
«شولتس»: مستقبل أوروبا يعتمد على المحرّك الفرنسي- الألماني...
الكرملين ينفي قصف القوات الروسية مبنى سكنيا في دنيبرو الأوكرانية
الكرملين ينفي قصف القوات الروسية مبنى سكنيا في دنيبرو ......
المزيد
ميلوني: لا يمكن أن يُعهد بإدارة الهجرة لتجار البشر
ميلوني: لا يمكن أن يُعهد بإدارة الهجرة لتجار البشر...
الإفراج عن عشرات الأسرى الروس بعد وساطة إماراتية
الإفراج عن عشرات الأسرى الروس بعد وساطة إماراتية...
فرنسا: باريس وروما مستعدتان لتسليم نظام دفاع صاروخي لأوكرانيا
فرنسا: باريس وروما مستعدتان لتسليم نظام دفاع صاروخي ......
الرئيس الكولومبي يدعو أنصاره إلى التظاهر لدعم إصلاحاته
الرئيس الكولومبي يدعو أنصاره إلى التظاهر لدعم إصلاحاته...
50 درجة تحت الصفر.. برد قطبي تاريخي يضرب الولايات المتحدة وكندا
50 درجة تحت الصفر.. برد قطبي تاريخي يضرب الولايات المتحدة ......
المزيد