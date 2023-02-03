بلينكن يبلغ الصين أن تحليق منطادها في الأجواء الأميركية عمل غير مسؤول

القاهرة - بوابة الوسط

أبلغ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الجمعة نظيره الصيني وانغ يي أنّ تحليق منطاد مراقبة صيني فوق الولايات المتّحدة هو «عمل غير مسؤول»، وذلك في معرض شرحه أسباب إرجائه زيارة لبكين كان يعتزم القيام بها بعد يومين، بحسب ما أعلنت واشنطن.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إنّه خلال اتّصال هاتفي مع نظيره الصيني، قال بلينكن إنّه «أخذ علما بمشاعر الأسف التي أعربت عنها الصين، لكنّه أشار إلى أنّ هذا عمل غير مسؤول وانتهاك واضح لسيادة الولايات المتّحدة وللقانون الدولي يقوّض الغرض من الرحلة» التي كان مقرّراً القيام بها الأحد والإثنين، حسب وكالة «فرانس برس».