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المساعدة العسكرية الأميركية الجديدة لأوكرانيا تتضمن صواريخ بمدى 150 كيلومترا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 03 فبراير 2023, 08:22 مساء
المساعدة العسكرية الأميركية الجديدة لأوكرانيا تتضمن صواريخ بمدى 150 كيلومترا
مبنى «بنتاغون»، (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن «بنتاغون» اليوم الجمعة أنّ حزمة المساعدات العسكرية الجديدة التي ستقدّمها الولايات المتّحدة لأوكرانيا، البالغة قيمتها 2.2 مليار دولار، تتضمّن صواريخ دقيقة التصويب يبلغ مداها ضعف مدى الصواريخ التي تستخدمها كييف حاليا ضدّ القوات الروسية.

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الأميركية بات رايدر للصحافيين إنّ الحزمة الجديدة تشتمل على «جي إل إس دي بي» وهي قنابل قطرها صغير تطلق من الأرض وتدفعها صواريخ إلى مدى يبلغ 150 كيلومترا، ممّا يمكّن القوات الأوكرانية من استهداف الخطوط الخلفية للقوات الروسية ومخازن الذخيرة البعيدة من خطوط التماس، حسب وكالة «فرانس برس».

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