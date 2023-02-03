رئيس الوزراء الإثيوبي يعقد أول اجتماع مع قادة تيغراي منذ اتفاق السلام

القاهرة - بوابة الوسط

عقد رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد وغيره من المسؤولين الحكوميين، اليوم الجمعة، أول اجتماع مع قادة إقليم تيغراي منذ اتفاق نوفمبر للسلام، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية.

وأفادت هيئة البث الإثيوبية أن الجانبين قيّما «الخطوات التي اتُّخذت حتى الآن لتطبيق اتفاقي بريتوريا ونيروبي للسلام»، وناقشا القضايا التي «تتطلب مزيدا من الانتباه» وفق وكالة «فرانس برس».

وقالت هيئة الإذاعة الإثيوبية عبر حسابها على «تويتر» إن آبي أحمد أصدر قرارات بشأن زيادة الرحلات الجوية والخدمات المصرفية وغيرها من القضايا التي من شأنها تعزيز الثقة وتسهيل حياة المدنيين في إقليم تيغراي.

اجتماع ابي احمد ومسؤولين حكوميين مع قادة تيغراي، الجمعة 3 فبراير 2023. (الإذاعة الإثيوبية)

اجتماع ابي احمد ومسؤولين حكوميين مع قادة تيغراي، الجمعة 3 فبراير 2023. (الإذاعة الإثيوبية)

اجتماع ابي احمد ومسؤولين حكوميين مع قادة تيغراي، الجمعة 3 فبراير 2023. (الإذاعة الإثيوبية)