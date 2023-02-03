بروكسل: أوكرانيا بذلت جهوداً كبيرة نحو الانضمام للاتحاد الأوروبي

القاهرة - بوابة الوسط

أشاد الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، بـ «الجهود الكبيرة» التي بذلتها أوكرانيا في سبيل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، بدون الكشف عن جدول زمني، في حين ترغب كييف بتسريع العملية، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في بيان عقب قمة عُقدت في كييف مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن «الاتحاد الأوروبي أقر بالجهود الكبيرة التي بذلتها أوكرانيا في الأشهر الأخيرة» لتحقيق هدف الانضمام إلى الاتحاد.

وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، خلال مؤتمر صحفي مشترك، مع كلّ من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيسة المفوّضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، إنّ «أوكرانيا هي الاتّحاد الأوروبي والاتّحاد الأوروبي هو أوكرانيا».

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شارل ميشال: مستقبل أوكرانيا هو مع الاتّحاد الأوروبي

وشدد ميشال خلال المؤتمر الصحفي الذي جاء في ختام قمّة أوروبية - أوكرانية عُقدت في كييف وتمحورت حول مسألة انضمام أوكرانيا إلى التكتّل، على أنّ «مستقبل أوكرانيا هو مع الاتّحاد الأوروبي».

لكنه نبه خلال حديثه إلى أن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوربي «بحاجة إلى قرار بالإجماع من الدول الأعضاء في الاتحاد بعد القيام بإصلاحات»، لافتاً إلى أنه «ليس هناك جدول زمني بشأن انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي».