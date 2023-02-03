الاتحاد الأوروبي يعتزم إيجاد طريقة لاستخدام الأصول الروسية المجمّدة لإعادة إعمار أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الاتّحاد الأوروبي الجمعة اعتزامه تكثيف جهوده الرامية لإيجاد طريقة تتيح له استخدام الأصول الروسية المجمّدة لتمويل إعادة إعمار أوكرانيا، وهو مطلب مزمن لكييف لكنّ هناك معوّقات قانونية كثيرة أمامه.

وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ورئيسة المفوّضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في بيان صدر في كييف في ختام قمّة جمعتهما بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنّ «الاتّحاد الأوروبي (...) سيكثّف جهوده لاستخدام الأصول الروسية المجمّدة لدعم إعادة إعمار أوكرانيا ولدفع تعويضات، وفقاً للقانونين الأوروبي والدولي»، حسب وكالة «فرانس برس».