بلينكن يرجئ زيارته لبكين بعد حادث المنطاد الصيني

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مسؤول أميركي الجمعة إرجاء وزير خارجية الولايات المتّحدة أنتوني بلينكن زيارته لبكين، التي كانت مقرّرة يومي الأحد والإثنين المقبلين بسبب منطاد صيني انتهك الأجواء الأميركية وقال «بنتاغون» إنّ أغراضه تجسّسية.

وقال المسؤول طالبا عدم نشر اسمه إنّ الزيارة «أرجئت»، في وقت أكّدت الحكومة الصينية أنّ المنطاد مجرّد أداة مدنية للبحث العلمي ودخوله المجال الجوي للولايات المتّحدة جرى «عن غير قصد» وبسبب «قوة قاهرة»، حسب وكالة «فرانس برس».

وقال المسؤول إن بلينكن سيحدد موعدا جديدا للزيارة بعد توافر الظروف الملائمة، مؤكدا أن الولايات المتحدة لا تزال «واثقة» بقدرتها على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع الصين رغم حادث المنطاد.