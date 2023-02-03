الصين تبدي «أسفها» لانتهاك منطاد «عن غير قصد» المجال الجوي الأميركي

القاهرة - بوابة الوسط

أعربت بكين، اليوم الجمعة، عن «أسفها» لانتهاك منطاد صيني غير مأهول المجال الجوي الأميركي، مؤكّدة أنّ الجسم الطائر هو أداة مدنية للبحث العلمي ودخوله المجال الجوي للولايات المتّحدة تمّ «عن غير قصد»، وذلك بعد إعلان البنتاغون أنّه يتعقّب منطاد تجسّس صينياً.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان، نقلته وكالة «فرانس برس» إنّ «المنطاد من الصين». وأوضحت «أنّه منطاد مدني يُستخدم لأغراض البحث، وبالدرجة الأولى لأبحاث الأرصاد الجوية».

الصين تأسف لدخول المنطاد المجال الجوي الأميركي

وأضاف البيان «يأسف الجانب الصيني لدخول المنطاد عن غير قصد المجال الجوي الأميركي بسبب قوة قاهرة». وذلك، بعدما أكدت الصين، في وقت سابق اليوم أنها «تتحقق» من تقارير أميركية حول تحليق منطاد تجسس صيني فوق الولايات المتحدة، محذرة من أي «مغالاة» بهذا الخصوص.

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وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نيغ، خلال مؤتمر صحفي، «نتحقق من ذلك»، مضيفة «إلى حين اتضاح الوقائع، لن تفيد الاستنتاجات المجتزأة والمغالاة بحل الأمر بطريقة سليمة»، بحسب وكالة «فرانس برس».