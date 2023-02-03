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زيلينسكي للأوروبيين: أوكرانيا لن تضيّع يوما واحدا للمضي نحو الانضمام إلى الاتحاد

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 03 فبراير 2023, 05:10 مساء
زيلينسكي للأوروبيين: أوكرانيا لن تضيّع يوما واحدا للمضي نحو الانضمام إلى الاتحاد
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. (الإنترنت)
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تعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، ألا تضيّع بلاده «يوماً واحداً» للمضي نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وذلك خلال استقباله قادة الاتحاد في كييف، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقال في رسالة عبر «تلغرام» مرفقة بمقطع فيديو يظهر وصول المسؤولين الأوروبيين إلى القمة «هدفنا واضح تماما: بدء مفاوضات لانضمام أوكرانيا».

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وأضاف زيلينسكي «لن نضيّع يوماً واحداً في عملنا لتحقيق تقارب بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي»، مشددا على أنه من المهم التأكيد على عدم التفاف روسيا على العقوبات التي تفرضها القوى الغربية.

وكرر زيلينسكي مطالبه للقوى الغربية لتكثيف الدعم العسكري المقدم إلى أوكرانيا، وقال «نحن بحاجة لأسلحة بعيدة المدى لأنها ستسرع حسم المعارك».

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