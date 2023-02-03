برلين تعتزم نقل دبابات ليوبارد من المخزونات الصناعية لأوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت صحيفة «زود دويتشه تسايتونج»، اليوم، أن الحكومة الألمانية تعتزم السماح بنقل دبابات قتالية طراز ليوبارد1 من المخزونات الصناعية إلى أوكرانيا.

وأوضحت مصادر حكومية لوكالة الأنباء الألمانية «د ب أ»، أن الموافقة على هذه الخطوة لم تصدر بشكل رسمي بعد.

وحسب معلومات الصحيفة، تعتزم شركة «راينميتال»، وشركة «إف إف جي» لبناء المركبات، والتي تقع في مدينة فلنسبورغ، تجهيز عشرات من دبابات ليوبارد1، وقالت الصحيفة إنه من الممكن أن تورد الشركتان هذه الدبابات لأوكرانيا لاستخدامها في القتال ضد روسيا.

مشاكل في شراء الذخيرة

وأفاد تقرير الصحيفة بأنه لا تزال توجد مشاكل حتى الآن في شراء الذخيرة اللازمة لهذه الدبابات.

- ألمانيا تحدد موعد تسليم دبابات «ليوبارد» لأوكرانيا

كانت الحكومة الألمانية قررت الأسبوع الماضي، توريد 14 دبابة قتالية طراز ليوبارد 2 من مخزونات الجيش الألماني إلى أوكرانيا.

كما سمحت الحكومة الألمانية لدول أخرى بتوريد مثل هذه الدبابات ألمانية الصنع، إلى الجمهورية السوفيتية السابقة.