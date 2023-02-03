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اليوم.. كييف تستضيف قمة مع كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي في خضم هجوم روسي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 03 فبراير 2023, 09:56 صباحا
اليوم.. كييف تستضيف قمة مع كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي في خضم هجوم روسي
لقاء بين المفوضية الأوروبية والحكومة الأوكرانية في 2 فبراير 2023 في كييف. (أ ف ب)
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تستضيف أوكرانيا المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي الجمعة، قمة مع مسؤولين أوروبيين كبار، «ذات دلالات قوية» بحسب المفوضية الأوروبية بشأن دعم الدول الأعضاء لكييف «في وجه العدوان غير المبرر»، لروسيا التي عادت لتتقدم في الفترة الأخيرة على الأرض في شرق البلاد.

ووصلت رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الخميس، إلى كييف برفقة مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد جوزيف بوريل، ونحو 15 مفوضا اوروبيا، وفق وكالة «فرانس برس».

الاتحاد الأوروبي «يقف بحزم» إلى جانب أوكرانيا
وكتبت في تغريدة «تسعدني العودة إلى كييف للمرة الرابعة منذ اجتياح روسيا لها، وهذه المرة مع فريق المفوضين.. نحن معا لنظهر أن الاتحاد الأوروبي يقف بحزم إلى جانب أوكرانيا».

وينتظر وصول رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، للمشاركة في المحادثات التي ستتطرق إلى الخطوات اللازمة لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي في إطار عملية شاقة، تعقد كييف العزم على تسريعها.

- فون دير لايين ترحب بجهود أوكرانيا لمكافحة الفساد

ورأى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن بلاده تستحق أن تبدأ «اعتبارا من هذه السنة» المحادثات بشأن انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، بعدما أصبحت مرشحة رسمية لذلك في يونيو 2022، مضيفا أن «كل خطوة باتجاه تكامل أكبر لأوكرانيا مع الاتحاد الأوروبي ستكون مصدر إلهام لشعبنا»، معتبرا أن الضغوط الدولية على روسيا يجب أن تتصاعد.

عقوبات جديدة على روسيا
وفي كييف، أكدت أورسولا فون دير لايين أنها تعمل على فرض عقوبات جديدة على روسيا في 24 فبراير في الذكرى الأولى للغزو الروسي لأوكرانيا، لكنها لم تدخل في تفاصيل حزمة العقوبات الجديدة هذه، بينما أكدت أن على هذا البلد أن «يدفع ثمنا على الدمار الذي ألحقه».

ورأت أن العقوبات المتخذة منذ سنة أدت إلى تراجع الاقتصاد الروسي «جيلا إلى الوراء»، مشيرة إلى أن تحديد سقف لسعر النفط الروسي عند مستوى 60 دولارا، يكلف موسكو 160 مليون يورو يوميا.

وفي وقت سابق، حمل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافرورف على رئيسة المفوضية الأوروبية، واتهمها بمحاولة القضاء على روسيا ومقارنا إياها بالنازيين.

وخلال مراسم إحياء ذكرى انتصار السوفيات في ستالينغراد، قارن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مجددا بين هجوم روسيا على جارتها والحرب العالمية الثانية، معتبرا أن تسليم دبابات ألمانية إلى أوكرانيا تكرار للتاريخ.

وأكد بوتين من فولغوغراد، ستالينغراد سابقا في جنوب غرب روسيا «هذا أمر لا يصدق لكنّه حقيقي.. نحن مهدّدون مجدّداً بدبّابات ليوبارد ألمانية»، مضيفا «نملك قدرات كافية لمواجهة ذلك ولن نكتفي بالدبابات».

وأوضح الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن روسيا ستستخدم كل قدراتها للرد على إمدادات الأسلحة الغربية لكييف.

ووافقت الدول الغربية في الفترة الأخيرة على إرسال دبابات ثقيلة إلى أوكرانيا من طراز ليوبارد الألمانية الصنع، وأبرامز الأميركية وتشالنجر البريطانية، بعد تردد طويل خوفا من حصول تصعيد في النزاع، إلا أن كييف لم تحصل حتى الآن على صواريخ عالية الدقة يزيد مداها عن مئة كيلومتر، يحتاجها جيشها لضرب خطوط الإمدادات اللوجيستية الروسية.

بعض التقدم للقوات الروسية
وخلال مؤتمر صحافي برفقة فون دير لايين رأى زيلينسكي الخميس، أن روسيا تعد لهجوم جديد واسع النطاق، قائلا «روسيا تحشد قواتها، جميعنا يعلم ذلك. هي تريد الانتقام ليس من أوكرانيا فحسب، بل من أوروبا الحرّة أيضاً».

وبعد سلسلة من الانتكاسات الكبيرة في الخريف، حشد الكرملين مئات آلاف جنود الاحتياط وأكثر من هجماته البرية خصوصا في شرق أوكرانيا.

وحققت القوات الروسية بعض التقدم على أرض المعركة في محيط باخموت، التي تحاول السيطرة عليها منذ الصيف.

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