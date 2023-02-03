كندا: حادث ثان محتمل مرتبط بمنطاد التجسس الصيني
القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 03 فبراير 2023, 08:32 صباحا
صورة من فيديو متداول يظهر كتلة بيضاء في السماء قيل إنها لمنطاد صيني شوهد يحلق فوق الأراضي الأميركية، الخميس 2 فبراير 2023 (تويتر)
تحدثت الحكومة الكندية، الجمعة، عن «حادث ثان محتمل» بعد إعلان واشنطن عن وجود منطاد تجسس صيني منذ أيام عدة فوق الولايات المتحدة.
وقالت وزارة الدفاع الوطني الكندية في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»: «الكنديون في أمان وتتخذ كندا التدابير لضمان أمن مجالها الجوي بما يشمل متابعة حادث ثان محتمل».
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