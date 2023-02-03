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البنتاغون يتعقب منطاد تجسس صينيا فوق الولايات المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 03 فبراير 2023, 12:58 صباحا
البنتاغون يتعقب منطاد تجسس صينيا فوق الولايات المتحدة
صورة من فيديو متداول يظهر كتلة بيضاء في السماء قيل إنها لمنطاد صيني شوهد يحلق فوق الأراضي الأميركية، الخميس 2 فبراير 2023 (تويتر)
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أعلن البنتاغون، الخميس، أنه يتعقب منطاد تجسس صينيًا يحلق عاليًا فوق الولايات المتحدة، بحسب وكالة «فرانس برس».

وبناء على طلب الرئيس الأميركي جو بايدن، بحث وزير الدفاع لويد أوستن وكبار المسؤولين العسكريين في إسقاط المنطاد، لكنهم قرروا في نهاية المطاف أن ذلك قد يعرض الكثير من الأشخاص على الأرض للخطر، حسبما صرح مسؤول دفاعي كبير للصحافيين.

اتصالات أميركية مع الصين بشأن منطاد التجسس
ونقلت وسائل إعلام أميركية عن البنتاغون قوله إن منطاد التجسس الصيني عبر كندا قبل أن يصل إلى أجواء ولاية مونتانا، في حين تجري السلطات الأميركية اتصالات مع الصين بشأن بالون التجسس عبر عدة قنوات.

وتقول وزارة الدفاع الأميركية إنها بحثت إسقاط المنطاد فوق مونتانا، لكنها امتنعت عن ذلك؛ بسبب مخاطر محتملة من تفجيره.

البنتاغون: المنطاد عبر عدد من المواقع الحساسة
وأفاد السكرتير الصحفي للبنتاغون باتريك رايدر شبكة «سي إن إن»، بأنّ المنطاد طار من جزر ألوشيان عبر أراضي كندا ووصل إلى ولاية مونتانا، و«من الواضح أن الهدف من هذا المنطاد هو التجسس ومساره يمر عبر عدد من المواقع الحساسة»، متابعًا: «نعتقد أن المنطاد تابع للصين وليس له تأثير من حيث جمع المعلومات الاستخباراتية».

ولم يصدر أي تعليق فوري من السلطات الصينية بشأن الواقعة، كما لم توضح الولايات المتحدة الأميركية خطواتها التالية للتعامل مع الموقف.

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